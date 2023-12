Il Rof fa il grand-tour del mondo. Dopo la Germania si punta in Cina

Prosegue il “tour“ del Rossini Opera Festival per presentare sé stesso al mondo. Dopo la presentazione a New York, e poi a Berlino, da sempre città di riferimento per il pubblico americano ed europeo, a dicembre il Rossini Opera Festival sarà in Cina per firmare un protocollo di collaborazione con il Conservatorio di Musica di Shanghai, la più prestigiosa scuola di musica e arte della nazione.

Per il Festival si tratta di un gradito ritorno, dopo la mostra Rossini Opera Festival in China: The Magic and Mystery of Gioachino Rossini tenuta la scorsa estate nella stazione metropolitana Middle Longhua Road di Shanghai, percorsa quotidianamente da centomila passeggeri. Gli eventi di Berlino e New York, ospitati dall’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio e dal Console Generale d’Italia a New York, Fabrizio Di Michele, hanno riscosso una grande affluenza, tra addetti ai lavori, stampa specializzata e semplici appassionati.

Entrambe le serate sono state impreziosite da un concerto tenuto da Chiara Tirotta, Pietro Adaíni e Giuseppe Toia, talenti formati nell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda“ del Rossini Opera Festival. In programma brani della Cenerentola, nell’ambito del progetto speciale Cenerentola #25, finanziato dal Ministero della Cultura. Al termine, il numerosissimo e qualificato pubblico ha potuto gustare prodotti marchigiani doc proposti da Rossini Gourmet assieme a Food Brand Marche. Ma uno dei testimonial sarà l’Ambasciatore Armando Varricchio che nella capitale tedesca ha detto: "Sono molto contento che si sia riusciti a creare questo importante legame tra Pesaro e Berlino, sulle note del Maestro Gioachino Rossini. Stiamo costruendo un grande anno di cultura italiana in Germania, grazie a una combinazione unica di attività e appuntamenti nel Paese, che vedranno l’Italia in un ruolo di primo piano nel 2024. In questo viaggio attorno alla cultura, alla creatività e allo spirito innovativo italiano, che toccherà tutta la Germania, ci farà piacere trarre ispirazione anche dal genio rossiniano e dalla “creatività del fare“ che contraddistingue Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024". E Daniele Vimini, traccia un primo bilancio del tour: "Eventi come questi sono preziosi sotto molti aspetti: creano relazioni, offrono occasioni di promozione e conoscenza reciproca e generano idee e collaborazioni che poi maturano negli anni. Il lavoro che il Festival ha svolto sin dal 2018 ha diffuso in tutto il mondo la conoscenza di Rossini e delle sue opere, grazie alla capillare attività svolta negli istituti Italiani di Cultura e nelle sedi diplomatiche italiane all’estero. Questo percorso assume ancora maggior valore, alla vigilia dell’eccezionale opportunità di Pesaro2024".

c. sal.