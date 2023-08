Il Rof sta per finire, ma la lirica no ‘Il Belcanto ritrovato’ allunga la scia

di Claudio Salvi

Nato con una connotazione ben precisa, riscoprire gli autori minori dell’Ottocento, si è ritrovato negli anni ad essere la naturale prosecuzione del Rossini Opera Festival. La seconda edizione de "Il Belcanto ritrovato", (in realtà la terza se si considera l’anno di rodaggio), allunga la stagione estiva del teatro d’opera saldandosi idealmente alla chiusura del Rof e così il soggiorno dei melomani si estende piacevolmente per altri giorni tra opere, incontri e concerti che faranno tappa a Pesaro, Fano, Urbino, Recanati e Matelica. Nel programma un concerto di sinfonie e arie composte su commissione di Rossini da compositori coevi, un concerto dedicato ai compositori operisti marchigiani della prima metà dell’Ottocento e uno dedicato a compositori dello stesso periodo a Napoli, tra cui diversi brani di Luigi Ricci, "main composer" di questa edizione del festival. Ieri la presentazione dell’opera "Il birraio di Preston", che torna in prima esecuzione mondiale in epoca moderna al Teatro Sperimentale venerdì (ore 21). A presentarla i sovrintendenti del festival (Saul Salucci e Rudolf Colm) che, dopo aver riportato alla luce la farsa "Cecchina, suonatrice di ghironda" di Pietro Generali lo scorso anno quest’anno ci riprovano con Il birraio di Preston firmato da Luigi Ricci.

Si deve infatti al Festival "Il Belcanto ritrovato" il ritorno sulle scene di quest’opera in versione integrale e in forma scenica. Ma la scelta della partitura è in gran parte dovuta al direttore artistico del Festival, Daniele Agiman, che ha seguito la trasposizione del manoscritto in edizione moderna assieme al maestro Damiano Cerutti, autore della revisione e trascrizione. "Un titolo pieno di pagine musicalmente molto interessanti – ha detto - col sapore di quell’opera comica italiana che appassionò tutta l’Europa del XIX secolo: un ponte molto prezioso tra l’opera buffa della prima metà dell’Ottocento e le composizioni giocose che culmineranno con il verdiano Falstaff. Daniele Piscopo, ex baritono, firma invece regia e scene partendo dalla musica e assecondando il ritmo e la brillantezza di un’opera che risulterà sicuramente divertente per tutti. Assistente alla regia Luca Giombi. Daniele Vimini, vicesindaco ha parlato di una iniziativa che riafferma il ruolo centrale di Pesaro nel melodramma italiano. Alla conferenza c’erano anche gli artisti del cast, selezionati dall’Accademia Rossini dal maestro Ernesto Palacio. Nell’opera ci sarà il Coro del Teatro della Fortuna di Fano (Mirca Rosciani, maestro del coro). Ovviamente saranno della partita i professori dell’Orchestra Sinfonica Rossini, che è anche orchestra di riferimento del festival. Il cartellone del Festival prevede anche Al termine dell’opera l’azienda pesarese Birrificio 61cento offrirà agli spettatori una degustazione delle proprie birre.

La prima parte del programma

Domani: Fano, Corte Malatestiana, ore 21, I Nostri per Rossini,

concerto lirico sinfonico; musiche di L. Agolini, M. Carafa, D. Mombelli, P. Romani, G. Tadolini e autori da riscoprire, in collaborazione con Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival.

Venerdì: Pesaro, Museo Nazionale Rossini - ore 11, “Luigi Ricci

Profilo di un grande artista“, conferenza a cura di Claudio Toscani; al Teatro Sperimentale, ore 21, ‘Il birraio di Preston’, musica di Luigi Ricci, libretto di Francesco Guidi, edizione a cura di Damiano Cerutti. Prima esecuzione in epoca moderna

Sabato: Urbino, piazza Duca Federico, ore 21, I Nostri per Rossini, concerto lirico sinfonico, musiche di L. Agolini, M. Carafa, D. Mombelli, P. Romani, G. Tadolini e autori da riscoprire, in collaborazione con Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” del Rossini Opera Festival

Domenica: Urbino, piazza Duca Federico, ore 21, ‘Il Belcanto marchigiano’ seconda edizione; concerto canto e pianoforte

Musiche di F. Basili, F. Bornaccini, A. Nini, G. Persiani, L. Rossi, N. Vaccai.