Il rogo del ’pupo’ chiude il Carnevale Ma a bruciare è la sua controfigura

Coriandoli, maschere, stelle filanti e la musica esplosiva di Joe T. Vannelli. E’ stato un martedì grasso scoppiettante che ha visto il ritorno di fuoco e fiamme, quello che ha chiuso ieri il Carnevale di Fano edizione 2023. In una piazza gremita di gente e di divertimento alla festa è mancata solo la presenza del tradizionale "pupo", rimpiazzato all’ultimo da un grosso medaglione di cartone bidimensionale, con stampata sopra l’immagine del Vulòn.

Il protagonista del rogo, infatti, è stato bloccato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Fano a due giorni dall’evento conclusivo, unico intoppo questo di un’edizione filata liscia come l’olio. "Nonostante il tardivo divieto del Comune, abbiamo deciso di salvare comunque la tradizione fanese - hanno spiegato ieri, nel bel mezzo dell’evento, la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e il suo vice Stefano Mirisola - pensando a questo cartonato. Non c’era tempo per fare meglio di così, perché l’Ufficio Ambiente ci ha comunicato solo poche ore fa che quest’anno non avremmo potuto dare alle fiamme il tradizionale ’pupo’ (ovvero un pupazzo di un vecchio carro allegorico smantellato) perché oltre alla cartapesta questi sono fatti anche di polistirolo, un materiale considerato altamente inquinante. E’ un peccato, perché se ce lo avessero detto prima, avremmo potuto organizzarci per farne uno interamente di cartapesta. Ma non c’è stato il tempo materiale".

Un intoppo che non ha rovinato però la bellissima festa che si è respirata in tutto il centro storico, soprattutto dalle 17 quando per le vie hanno rimbombato le note mixate del famoso dj Joe T. Vannelli che ha accompagnato grandi e piccini fino all’emozione finale del rogo che secondo la tradizione, purifica la città da tutti i peccati commessi durante il periodo carnascialesco. "Dopo due anni di pandemia in cui la macchina non si era fermata - ha commentato il sindaco di Fano Massimo Seri, dopo essere tornato in possesso della fascia tricolore che qualche giorno fa aveva ceduto al sindaco del Carnevale Daniele Gaudenzi - , siamo finalmente tornati a vivere il Carnevale. E’ stata senza dubbio una buona ripartenza di cui siamo orgogliosi e contenti".

Una edizione sold out non solo nelle tre domeniche di sfilate, ma anche nei veglioni del sabato sera che sono tornati assieme alla lotteria che ieri pomeriggio ha visto estrarre i 12 biglietti vincitori. "Certo, non dobbiamo dirlo noi che l’abbiamo organizzato, ma è sotto gli occhi di tutti - conclude la Giammarioli -: quest’anno il Carnevale di Fano è stato un successo sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista del riconoscimento a livello nazionale. Non siamo più solo il Carnevale più antico d’Italia e la manifestazione più importante di Fano e della Regionale, ma siamo stati riconosciuti dal Ministero come uno dei 6 più importanti d’Italia".