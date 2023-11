Il romanzo approda sul palco

Un romanzo straordinario, poetico, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia, "Le nostre anime di notte" di Kent Haruf con l’interpretazione di Lella Costa ed Elia Shilton diretti da Serena Sinigaglia giunge in scena da venerdì 24 a domenica 26 novembre a Fanoteatro, stagione della Fondazione Teatro della Fortuna realizzata con Amat. Tutti gli spettacoli sono alle 21, tranne la domenica alle 17. "Una storia lieve, sussurrata nella notte. Niente urla – racconta Serena Sinigaglia -, niente violenza, niente arroganza. Non si sgomita qui per affermare il proprio diritto ad esistere, tutto qui è in punta di piedi, delicato, mite. Un vero balsamo per chi si sente stritolato da questo mondo strillone e brutale. Lella Costa è Addie, Elia Schilton Louis. Due attori magnifici che possono incarnare la dolcezza, la poesia di questa storia con la luce e il garbo che richiede. Noi spettatori saremo con loro, ascolteremo le loro conversazioni, avremo il privilegio di vedere compiersi di fronte ai nostri occhi l’unione delle loro anime". L’adattamento e la traduzione del testo è a cura di Emanuele Aldrovandi, le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Emanuela Dall’Aglio. La storia. Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante.

b.t.