Il romanzo che parla pesarese

Dalle emozioni vissute da un’adolescente a Pesaro, è nato un romanzo che parla al cuore di tutti scavando tra le paure e i limiti dell’essere umano. Si intitola "Dove ti ho immaginato" (Antea Edizioni) il romanzo d’esordio della 55enne Serena Raggi, impiegata in una società chimica brianzola e tifosa dell’Inter, pesarese d’origine trasferita a Monza con un sogno nel cassetto: scrivere quella storia che aveva imbastito in un’estate al mare, a casa della nonna.

Una storia d’amore adolescenziale, riletta con gli occhi di una donna diventata ormai adulta, che in quei primi palpiti d’amore può riconoscere i condizionamenti e le scelte fatte nel futuro, ormai passato. Può un breve sms rimettere in discussione una serenità e una felicità conquistate duramente, dopo un lungo navigare, tra tempeste e schiarite colme di emozioni e sentimenti contrastanti? Questo è quanto accade a Camilla, la protagonista del romanzo, all’alba dei suoi cinquant’anni. In un’anonima mattinata d’estate, infatti, il messaggio di uomo (Massimo) che le ha segnato la vita, arriva inaspettato, riportandola indietro in un passato dal quale credeva di essersi sottratta. Cosa deciderà di fare? Restare ancorata al porto tranquillo a cui è approdata o prenderà il largo solcando uno sconosciuto mare? E’ il mare di Pesaro che si scorge fin dalla copertina del libro, con il profumo della salsedine dell’Adriatico e il calore del sole sulla pelle durante le passeggiate in bicicletta sulla Bicipolitana.

"E’ stata una grande emozione avere trovato un editore che si è appassionato al mio lavoro, che ci ha creduto e mi ha pubblicata – dice la Raggi – perché io per mestiere vendo bolle di sapone (in realtà le materie prime per produrle, ndr) e non volevo auto pubblicarmi imponendo la mia scrittura. A un certo punto della mia vita avevo questa storia, che un’amica scrittrice mi ha convinto a tirare fuori, a strutturare e a trasformare in un libro. Ci sono voluti più di due anni". La storia gira intorno al primo amore della protagonista, che si divide tra la Brianza e Pesaro, dove ha un’amica d’infanzia che le resta accanto per tutta la vita. E, fin qui, lo spunto è autobiografico.

"Chi non ce l’ha un primo amore da ricordare? – scherza l’autrice – quello incompiuto di Camilla ne condiziona tutta la vita tra errori e rimpianti. Ecco, qui la mia parte autobiografica si ferma e inizia la vita rocambolesca di Camilla. Lei è una romantica, per me invece il massimo del romanticismo è 007?. Non c’è però solo una storia d’amore, c’è anche un taglio psicologico forte sull’importanza di ascoltarsi, di autorealizzarsi, di sapere chiedere aiuto, anche psicologico, quando serve. "Pensavo che questa storia potesse interessare più alle donne (perché parla anche di disturbi alimentari, ndr) e invece molti uomini l’hanno trovata appassionante, perché all’interno si sviluppano dinamiche che nella vita reale coinvolgono tutti, indipendentemente dal genere". Disponibile alla libreria Coop, alla Campus e su Amazon.

Nella foto: Serena Raggi e il suo libro. E’ il suo romanzo d’esordio

Tiziana Petrelli