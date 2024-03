Il romanzo riemerge dai cassetti. Angelini racconta la città che fu

"La mia infanzia fanese nella casa di via Francesco Palazzi, al numero 56, fu qualcosa di straordinariamente compatto. Ci svegliavamo e infilavamo la porta, noi ragazzi del quartiere, per ritrovarci tutti in un prato dei Passeggi reso particolarmente brullo dai nostri raduni (...). La sponda bazzicata dalla nostra banda era naturalmente la più vicina a via Palazzi, in cui abitavamo quasi tutti. Nessuno di noi aveva letto ‘I ragazzi della via Pal’, ma, benché ancora incapaci di giocare con i titoli dei libri famosi, ci sentivamo ugualmente orgogliosi, nel nostro intimo, di appartenere a ‘I ragazzi di via Palazzi’.".

Comincia così il romanzo "The Wolf of May (Il lupo di Maggio)" un romanzo giovanile inedito che il 76enne fanese Lucio Angelini (foto) ora, ben 57 anni dopo la sua stesura, ha deciso di tirare fuori dal cassetto e dare alle stampe. "Allora lo scrittore fanese Luciano Anselmi se ne innamorò e la mandò all’editore Cappelli. Invano - racconta Angelini -. Poi fu presa in considerazione dall’editore Garzanti, che, dopo lunga indecisione, non ne fece niente. Sarebbe potuta diventare Il Giovane Holden italiano, ma il destino decise diversamente e così la accantonai. A distanza di tanti anni, in una giornata di pioggia, ho riesumato il tutto e mi sono divertito ad autopubblicarlo su Amazon, compendiando le due versioni che ne avevo: una in inglese e l’altra, che ho aggiunto in coda, in italiano". E’ un esperimento separato dalle sue altre attività letterarie (insegnante di lettere, traduttore di lungo corso per i maggiori editori italiani e autore per ragazzi), in cui si parla abbondantemente di Fano e del padre, giovane aviatore morto in Perù. "Lo spunto mi è arrivato da una recente video-intervista di Dalia Oggero, storica editor di Einaudi, in cui dice chiaro e tondo che la vera rivoluzione nel campo librario è data dal self-publishing... e così, in un pomeriggio di pioggia, mi sono baloccato con Amazon... i testi da caricare li avevo già".

In quei testi si parla di tanti personaggi fanesi: "il mio compagno di banco delle elementari Augusto, detto ‘Gusto’ o ‘Gustino’; di Giuliano, il figlio del biciclettaio Lalo; di Rudy, Giona, Tito e lo sfortunato Oddo che sarebbe morto precocemente di leucemia; Sergio, Celso, Franco de Fischialét, Massimo, Graziano e tutti gli altri membri della banda dei Passeggi, in cui a volte si intrufolavano ruspanti bambine dei paraggi: la Iride e la Rossella, per esempio, o la sorella di ‘Gusto’, Anna, o le due figlie romane del professor Carlo Salinari, noto critico letterario: la socievolissima Serenella e la più sussiegosa Patrizia, quando da Roma venivano a Fano per i bagni".

Tiziana Petrelli