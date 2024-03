Il romanzo storico di Giovanni Volponi presentato all’Isia

Giovanni Volponi ha presentato all’Isia di Urbino il suo primo romanzo, dopo tre libri dedicati alla storia locale. “La corte dei complotti“ è il titolo, stampato da Leardini di Macerata Feltria con il contributo di Prebord è stato introdotto da Giorgio Londei di Urbino Capoluogo e dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Un romanzo storico che si fonde con il giallo ma non solo. C’è anche del sentimentale, come spiega l’autore: "Nel libro viene raccontata tutta la vita di Oddantonio da Montefeltro, da prima della nascita fino alla morte a soli 17 anni, una vita che rischia di essere ridotta al solo episodio dell’assassinio ma non è così. Ne sono successe di tutti i colori e in tutti i campi, dai rapporti diplomatici a quelli sentimentali fino alla famiglia, le battaglie e al rapporto con i Malatesta – anticipa Volponi –. Scriverlo mi è piaciuto molto, mi ha intrigato e spero che lo stesso piacere lo proveranno i lettori: è un flashback perché prologo ed epilogo sono ambientati nel 1490 quando fa comparsa una donna che si scoprirà avere legami con Oddantonio". Il libro è nelle librerie di Urbino e su Amazon, (192 pagine, 15 euro).

fra. pier.