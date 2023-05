Il Rotary Club ha premiato le idee per i prossimi anni

L’Istituto “Pascoli“ ha vinto la terza edizione di Urbino 2030, concorso organizzato dal Rotary Club Urbino per coinvolgere studenti e cittadini nell’ideare la città del futuro. "Ai partecipanti si chiede di immaginare la Urbino del 2030, proiettandola verso il 2040 – spiega il presidente del club, Sergio Giorgini –. Quest’anno abbiamo avuto diversi progetti. I premi: terzo, con 400 euro, quello di Cristian Bellucci, un piano per la comunicazione e il trasferimento ecologico che può riguardare anche comuni limitrofi; come secondo, con 600 euro, quello di una classe terza del Liceo Laurana Baldi, che ha realizzato un filmato con tante interviste a cittadini e studenti; come primo, con 1000 euro, quello della 1ª A della scuola media dell’Istituto Pascoli, che, coordinata dalla professoressa Erika Caruso, ha presentato idee su Urbino come città poetica, pratica e da vivere, accompagnate da tantissimi disegni".

