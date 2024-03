Il Rotary premia tre studenti con doti di leader

Il Rotary Club Fano si apre alla comunità offrendo a tre studenti delle scuole superiori l’occasione di partecipare all’annuale corso Ryla ("Rotary youth readership awards): un’esperienza intensiva di leadership. L’iniziativa è stata presentata dal presidente del Rotary Club Fano Andrea Zampa e da Sabrina Ambrosini (presidente della commissione ‘Nuove Generazioni’) nella casa della comunità Don Paolo Tonucci della parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato. Serata alla quale hanno partecipato oltre ai soci del Rotary Club Fano, il vescovo Andrea Andreozzi, il presidente dell’associazione "Porte aperte" Gabriele Darpetti (padrone di casa), dirigenti e professori delle scuole superiori fanesi. Tre gli studenti, Diego Avaltroni del liceo scientifico Torelli, Enrico Luzietti del Battisti e Carlo Martino del liceo classico Nolfi, che la scorsa settimana hanno partecipato al corso Ryla che si è tenuto in Ancona per sviluppare e far emergere le doti di leader. "Il corso – spiegano dal Rotary Club Fano – serve a sviluppare le doti di comunicazione e risoluzione dei problemi, a scoprire le strategie di un leader nella scuola e nella comunità".