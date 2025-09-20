Il rush finale dei candidati: "Mobilitare gli elettori": "Le piazze sono gremite"

Parola d’ordine: mobilitare gli elettori, soprattutto quelli che per il 28 e il 29 settembre hanno già prenotato il divano di casa. Matteo Ricci l’ha detto con forza dal palco di piazzale della Libertà, mercoledì a Pesaro, lanciando direttamente il tam tam: "Da domani guardatevi intorno. Se ognuno convince un altro con una telefonata, un messaggio, un post, vinciamo". Dall’altra parte, nel centrodestra, la chiamata alle armi è meno plateale ma c’è. L’affluenza alle urne è una di quelle incognite ingestibili ed è pericoloso dare per scontato che sia sempre in calo. Non lo fu cinque anni fa, per esempio: nel 2020, infatti, votarono 783.173 marchigiani contro i 645.941 del 2015: il 10 per cento in più (59% contro 49%). Era però il periodo immediatamente successivo alla prima ondata del Covid e i meccanismi che si innescarono quella volta sono probabilmente irripetibili.

Ma nei dieci giorni che mancano al duello tra Ricci e Acquaroli, la corsa a convincere gli elettori sarà forsennata. "Da parte nostra sappiamo bene chi andare a cercare – spiega Jacopo Falà, ex segretario provinciale del Pd anconetano –, cioè quei tantissimi marchigiani che non hanno alcuna intenzione di votare Acquaroli ma che in questo momento preferirebbero astenersi. Ecco, crediamo che molti di loro possano alla fine scegliere Ricci. Dobbiamo trasformare lo scontento nei confronti del centrodestra in voto per noi".

Dario Andreolli, candidato pesarese della Lega, non vede pericoli: "Crescono entusiasmo e mobilitazione: non solo lo dimostra la piazza di mercoledì ad Ancona, gremita con una folla mai vista prima, ma anche il riscontro quotidiano nelle strade, nelle piazze e nei mercati dove i singoli candidati si confrontano con i cittadini".

A proposito di singoli candidati, cioè quelli in corsa per un posto da consigliere, sono loro l’altro motore della mobilitazione. La caccia alle preferenze sarà casa per casa negli ultimi giorni, però con un rischio: che la corsa a battere lo sfidante della propria lista prevalga sulla necessità di strappare voti all’altra coalizione. La chiusura è di un esponente del Pd, che dà la sua lettura dell’affluenza: "Se si ferma intorno al 50% perdiamo; per vincere dobbiamo portarla al 55%".

Roberto Fiaccarini