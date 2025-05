Il sabato sospese le fasce di libero accesso alla Ztl fino a fine giugno

Parte da oggi una sperimentazione che modificherà il traffico nella Ztl del centro storico: fino a tutto il mese di giugno, l’Amministrazione ha deciso che tutti i sabati verranno sospese le fasce di libero accesso alla Ztl da tutti i varchi. Dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 18 alle 20 i veicoli senza un permesso non potranno entrare nel centro storico dai varchi di via Raffaello, via Bramante e via delle Mura, cosa che resta possibile dal lunedì al venerdì. Essendo entrato in vigore l’orario estivo, il varco 1 di via Matteotti rimane comunque sempre chiuso, come previsto dal regolamento. L’accesso in Ztl sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati (come residenti, enti, attività commerciali).

In caso di aperture straordinarie del varco 1 di via Matteotti legate a celebrazioni religiose e ad eventi, non si potrà in ogni caso accede a corso Garibaldi e Piazza della Repubblica. Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, le linee 3M e 3D non transiteranno in Piazza della Repubblica, ma sarà possibile salire e scendere dai mezzi alla fermata di Borgo Mercatale.

"Queste disposizioni – precisa il Comune – sono state adottate in via sperimentale per i prossimi 5 sabati per assicurare una migliore vivibilità del centro storico nei weekend e tutelare la sicurezza di coloro che passeggeranno e visiteranno la città". Non è detto tuttavia che la misura non possa estendersi a tutta l’estate.

g. v.