Giovanelli

Il 2 novembre saranno 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, il 3 novembre uscirà in libreria l’ultimo libro di Antonio Cantaro (prof ordinario di diritto costituzionale e pubblico - Uniurb) dal titolo Amato Popolo - Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie (240 pagine, Bordeaux editore, 24 euro).

Il libro riflette lo scandalo rappresentato da Papa Francesco, di cui sembra in atto una repentina rimozione, da Pasolini, dalla storia di una sinistra che non si adegua: l’amore per il popolo così com’è che, in quanto tale, si espone alla lapidazione da parte delle élite, dei propugnatori di identità chiuse e escludenti, dei grandi e piccoli manovratori della scena politica. In questi "appunti amati" da Cantaro rivivo la scissione che provo sulla mia pelle e nella mia mente nel dare un senso alla sinistra oggi.

A cosa servi sinistra se non ami il popolo? Se dopo aver contribuito alla stesura di quell’altro scandalo che è la nostra Costituzione Repubblicana oggi mostri timore del concetto primario che ne sta alla base: la sovranità appartiene al popolo. Perché non ti accorgi che allontanandoti colpevolmente da quel principio fondante bollandolo di sovranismo poi ti ritrovi a rincorrere il sovranismo malato dei capipopolo, degli influencer. Perché lasci alla destra, senza nemmeno cercare di capire, il popolo che rifiuta l’assenza di confini, che non capisce la parcellizzazione estrema delle identità in un personalismo esasperato, che ha paura per gli effetti dell’immigrazione, per la solitudine, per la spoliazione prodotta dal globalismo di territori e servizi, il popolo da cui sale il rancore per i privilegi per l’inamovibilità delle classi per gli ascensori sociali bloccati in nome di nuovi idoli: merito e concorrenza.

Neoliberalismo e sovranismo sono le due culture dell’odio scrive Cantaro. Odio per il popolo. Perché non capisci che quel "gregge che puzza" quegli straccioni di tutte le periferie sono il tuo popolo, il popolo che devi amare se vuoi farti amare. Altrimenti a cosa servi? Se non sei lì come potrai evitare che "la banalità del male" rosicchi piano piano la coscienza democratica, costruita nei "trenta gloriosi" (1950/70) e poi erosa nei "quaranta ingloriosi" (80/2020), e sfoci nel male assoluto: la resa all’idea della inevitabilità della guerra con il beneplacito di "intellettuali insani".

In questo libro che tiene insieme con un filo rosso vivo testi pensati e scritti per occasioni diverse c’è anche tanto del senso propositivo con cui guardare a fenomeni come l’astensionismo elettorale dilagante, le troppe sconfitte della sinistra in Italia e in Europa. Il libro appare anche come un bilancio di una militanza politica e accademica in cui la passione della prima si è alimentata dalla scientificità della seconda e viceversa. Un bilancio che non è una pagina che si chiude ma una pagina che vuole rimanere testardamente aperta e per far questo si pone di fronte alla realtà con l’animo dei grandi maestri.

"Rimettersi in gioco: è questo il primo dovere degli intellettuali che rifiutano di essere cortigiani. Un rifiuto che “per funzionare – qui è Pasolini che parla – deve essere grande, non piccolo, totale, non su questo o su quel punto, assurdo, non di buon senso“. Leopardi, Gramsci, Pasolini. Il più esigente pensiero morale che l’Italia moderna e contemporanea abbia avuto. Il paradosso felice di un pessimismo che non si risolve mai in acquiescenza, ma in vigoroso agonismo, in antagonismo disperato e indomito rispetto all’esistente".