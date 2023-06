Il saluto dei carabinieri

Anche i carabinieri della Compagnia di Fano e delle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri di Fano, Mondavio e Colli al Metauro hanno voluto rendere di persona omaggio al vescovo uscente Armando Trasarti per la sua "costante e premurosa vicinanza all’Arma durante gli anni del suo episcopato". In particolare il personale in servizio e in congedo ha voluto ringraziare il vescovo, ieri in episcopio, per la sua "costante perseveranza a rinsaldare in ogni occasione i principi dell’altruità, della generosità e dello spirito di servizio che animano le donne e gli uomini dell’Arma". A ricordo della mattinata gli hanno donato una statuetta della "Dea della Fortuna" con l’augurio di ogni bene per il cammino di vita che lo attende. Sulla targa i militari hanno riportato il passo di una delle tante omelie donate all’Arma da Trasarti per la celebrazione annuale della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma: "La vita del carabiniere è un percorso costellato di mille difficoltà, ma è anche un viaggio dolce, compiuto col sorriso sulle labbra, nella speranza che gli sforzi non siano vani".