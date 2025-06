Il San Pietrino Summer Street 4.0 animerà le notti pesaresi fino al 2 settembre

Torna da stasera il San Pietrino Summer Street 4.0, appuntamento fisso dell’estate pesarese. Fino al 2 settembre, ogni martedì la piazzetta Toschi Mosca ospiterà concerti, mercatini artigianali, street food e iniziative sociali. Si comincia alle 18,30 con l’animazione musicale di Enrico Desimoni e le specialità culinarie proposte da Dalla Vecchia Zia Ada. Spazio anche alla creatività con il Craft Market: artisti e artigiani esporranno le proprie creazioni. Sul cantiere in piazza debutta la mostra fotografica "Dall’alba al tramonto" di Eugenio Mazzone che racconterà Pesaro in modo originale. Lo spirito del San Pietrino si arricchisce nell’edizione 2025 di un messaggio sociale e sostenibile: nei prossimi appuntamenti, in programma Swap Party con Mamiplanner e L’Imprevisto per scoprire il valore del riuso, e l’anello Meraki, simbolo di cura e connessione, realizzato con la cooperativa pesarese.

l. dam.