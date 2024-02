Il Sant’Orso a tutto gas. Capolavoro di Muratori

S.ORSO

S. ORSO: Palazzi, Ferri, Tonucci, De Angelis, Mattioli, Vitali, Bastianoni (37’ st Tanfani), Rovinelli (35’ pt Riberti, 30’ st Giampaoli), Donati (32’ st Saurro), Muratori, Luchetti. All. Fulgini. BARBARA MONSERRA: Pigliapoco, Ferrero, Coltorti, Carbone, Omenetti (26’ st Togni), Pierpaoli (39’ st Nacciarriti), Morsucci, Calcina (25’ st Grilli), Ubertini, Nardone, Castignani. All: Mancini.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Rete- 45’ st Muratori.

Vittoria nel finale e con il minimo scarto del S. Orso che sta attraversando un buon momento di forma. La prima frazione di gioco è caratterizzata da un buon possesso palla da parte del Barbara senza creare occasioni da goal. La squadra di casa non punge ed è un po’ contratta, pericolosa solo con Riberti che spara alto dal limite. Mister Fulgini si fa sentire all’intervallo e il Sant’Orso cambia passo. Sale in cattedra capitan De Angelis che ci prova un paio di volte dal limite, occasione anche per Bastianoni, bravo il portiere under Pigliapoco a deviare in angolo. Al 90’ è astuto il neo entrato Giampaoli che recupera palla e serve Luchetti che, a sua volta si inventa un assist millimetrico dentro l’area di rigore che Muratori trasforma in scivolata. Azione di pregevole fattura che regala tre punti ai fanesi del Sant’Orso. Ottimo secondo tempo per la band di mister Pierangelo Fulgini che ha creduto alla vittoria. Rimane a mani vuote il Barbara che non ha mai inciso in fase offensiva .

Termina così il big match di ieri. Oggi il girone A entra nel vivo con altri quattro match. Occhi dunque puntati sulle altre pesaresi. Interessante, tra le altre partite, Valfoglia- Atletico Mondolfo Marotta ma anche il match tra Gabicce Gradara- Marina.

Duelli che confermano ancora un alto livello di questo campionato di Promozione e del girone delle pesaresi e anconetane.

Tommaso Giancarli