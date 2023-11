Il Sanzio rialza il sipario. A suon di grandi nomi

È ufficiale. Il teatro Sanzio di Urbino riaprirà il 17 dicembre e fino al 31 maggio in scena ci sarà la stagione teatrale elaborata da Amat Marche, Comune di Urbino e con il contributo di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura ma che in città è pro sindaco. Primo spettacolo con Luca Bizzarri, tratto dal suo podcast, "Non hanno un amico". Un totale di 16 date tra prosa, Teatroltre, Andare per fiabe e La città in scena; dal 30 novembre fino al 2 dicembre si potranno rinnovare gli abbonamenti, dal giorno dopo sottoscrivere quelli nuovi. Tra i grandi nomi sul palco Ambra Angiolini, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Vanessa Scalera, Attilio Fontana e il Balletto di Roma.

Presentata a Palazzo Borghi, la stagione 2023 - 2024 come sempre sarà ospitata dal Sanzio che ha subito un rifacimento dal punto di vista degli impianti per quanto riguarda il benessere negli ambienti e le luci. "Grazie a Amat e Gilberto Santini perché stanno proseguendo un lavoro iniziato anni fa con grande successo - ha detto il sindaco Maurizio Gambini -. La stagione proseguirà fino a tarda primavera. Un grazie ai nostri uffici e al prosindaco Sgarbi per aver condiviso e lavorato al cartellone".

"È stato un lavoro di equipe - conferma il direttore di Amat, Gilberto Santini -. Partiamo più tardi ma non perdiamo nessun appuntamento perché abbiamo 16 spettacoli. Per Amat quello ducale è un teatro centrale. Per me ha un significato particolare, qui è nato tutto quando a 26 ero il direttore del teatro. La stagione è per tutti: è ricca di prosa con 8 appuntamenti quindi di più rispetto l’anno scorso. Abbiamo poi 3 date per le famiglie, 2 del teatro sperimentale e 3 appuntamenti con le compagnie locali".

"Urbino come sempre ha un programma molto sofisticato, ricco di novità e originalità. Ma anche tradizione - ha aggiunto Vittorio Sgarbi, in collegamento da Roma -. Urbino è una capitale ed è giusto che il livello sia adeguato all’impegno che la città chiede".

Soddisfatto anche Giorgio Buccarini, nel consiglio di amministrazione del Teatro: "Programma molto importante, allegro e anche locale. Non avevo dubbi sulle scelte. Speriamo di tornare anche con il teatro estivo".

I prezzi sono rimasti invariati, abbonamenti per 8 spettacoli da 140 a 70 euro mentre i biglietti vanno dai 20 ai 5 euro, inizio spettacoli alle 21 mentre Quelli di Andare per fiabe saranno la domenica alle 17.

I titoli. Dopo la prima, il 6 gennaio in scena ci sarà ‘La sorella migliore’, il 17 ‘Caravaggio’ mentre l’11 febbraio si celebrerà Giovanni Testori nel suo centenario con ‘La Maria Brasca’. Il 23 febbraio ‘L’anatra all’arancia’, il 9 marzo la commedia ‘Tre uomini e una culla’. Poi il 26 marzo ‘Olivia Denaro’ e l’11 aprile si chiuderà la stagione di prosa con Giulietta e Romeo’. La rassegna Andare per fiabe, dedicata a bambini e famiglie, proporrà il 4 febbraio ‘Rosaspina storia di un bacio’, il 3 marzo ‘Papagheno Papaghena i pappagalli di Mozart’. A chiudere il cartellone il 14 aprile ‘Cappuccetto rossa una fame da lupo!’. Per TeatrOltre il 28 febbraio ci sarà ‘Erodiade’ e ‘Ashes’ il 16 maggio. Per la rassegna La città in scena il 12 gennaio la compagnia dialettale urbinate porterà ‘Diavle Ruginit’, il 29 marzo ‘S’è rot el fil’ mentre il 31 maggio ‘Du vè tutta nuda’. Il cartellone completo e tutte le informazioni sono disponibili su amatmarche.net - vieniaurbino.it o alla biglietteria del Teatro Sanzio in Corso Garibaldi (0722 2281).

Francesco Pierucci