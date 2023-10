Il Sanzio riapre a dicembre. Sarà più green

Il teatro di Urbino riaprirà a metà dicembre. Sono quasi terminati i lavori per il Sanzio, interventi che lo restituiranno più efficiente e fruibile a tutti. Nel dettaglio, questi, si sono concentrati sia dal punto di vista energetico che sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Un investimento totale di 940mila euro. Ma anche sull’aspetto della performance durante gli spettacoli. Queste saranno migliori per tecnici e attori grazie al nuovo impianto di scena, ovvero l’illuminazione del palco. Ad inaugurarlo con il primo spettacolo per la stagione 2023-2024 Luca Bizzarri, che sarà il protagonista della prima.

Le cifre e i lavori. Questi sono stati realizzati con due diversi finanziamenti. Il primo riguarda l’efficentamento energetico, quindi l’impiantistica dal punto di vista tecnico per riscaldamento e raffreddamento, energia e illuminazione. Un totale di 580mila euro finanziato dai fondi del Pnrr. Il secondo è per le opere di restauro, conservazione e superamento delle barriere architettoniche. Quindi pulizia e restauro della facciata, restauro e impermeabilizzazione della copertura. Ma anche realizzazione del bagno per disabili raggiungibile con un monta-scale. Questi hanno visto un investimento di 360 mila euro di cui 288 finanziati dal Ministero della Cultura, mentre il Comune di Urbino, dal suo Bilancio, ha messo un contributo di 72 mila euro.

"Ci siamo. I lavori sono in fase di ultimazione e li abbiamo potuti realizzare grazie a due diverse tipologie di investimenti. Siamo intervenuti sul tetto e sopratutto sull’impiantisca. Una riqualificazione dal punto di vista termico e del raffreddamento, quest’ultimo infatti era assente. Senza aria condizionata, prima, il teatro poteva essere utilizzato solo in inverno - spiega il sindaco di Urbino Maurizio Gambini -. In questo modo potremo utilizzarlo anche in estate, con eventi tutto l’anno. Poi, all’interno del Sanzio, è stato fatto un lavoro di riqualificazione per il bagno dei disabili e con l’installazione di un monta-scale che permetterà la fruizione. I lavori li ha seguiti l’Ufficio Tecnico del Comune con grande precisione".

Dunque dopo il termine della stagione teatrale lo scorso marzo sono iniziati gli interventi, ora c’è anche una data per la riapertura che è molto attesa in città e non solo.

"I lavori sono praticamente completati ed entro oggi, come mi hanno comunicato i tecnici, dovrebbero terminare quelli interni. Quelli esterni li abbiamo già chiusi. Le macchine invece, necessarie per il funzionamento dei nuovi impianti, saranno consegnate il 15 novembre. Quindi per trenta giorni si dovrà completare l’installazione di queste, necessarie per il funzionamento. La stagione teatrale sarà quindi inaugurata, con la prima, il 17 dicembre. Questo per quanto riguarda il cartellone, prima avremo un paio di eventi che speriamo di poter ospitare. Nelle prossime settimane con Amat saranno presentati tutti gli spettacoli", conclude Gambini.

La stagione teatrale dunque, al netto di possibili slittamenti, sarà inaugurata con lo spettacolo di Luca Bizzarri, dal titolo ‘Non hanno un amico’. Il cartellone, comprensivo anche delle classiche rassegne, sarà gestito da Amat e proseguirà fino ad aprile.