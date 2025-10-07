Il ’Sanzio’ si fa bello. Ecco i nuovi sgabelli

Manca poco all’esordio della stagione teatrale del Sanzio, che il 19 ottobre inizierà con Francesco Pannofino in uno spin-ff dell’Amleto di Shakespeare, e proprio in questi giorni il teatro urbinate è in fermento, perché si sta mettendo mano a due migliorie attese da decenni, probabilmente fin dalla sua riapertura al pubblico, avvenuta negli anni ’80.

Si tratta della sostituzione delle poltroncine con degli sgabelli rialzati e, soprattutto, della numerazione di tutti i posti nei palchi. Due piccole rivoluzioni che saranno sicuramente gradite dagli amanti dei palchetti e che erano già state annunciate un paio di mesi fa dall’assessore alla cultura Ottaviani. Ora, finalmente, ci siamo: nei palchi rimarranno al loro posto i panchetti davanti, quelli senza schienale detti anche strapuntini, ma tutte le poltrone con schienale, che rappresentavano i posti in seconda fila ma che erano ad una altezza identica ai panchetti, verranno sostituite da settanta sgabelli rialzati che permetteranno agli spettatori di avere una buona visione, avendo le teste di chi sta davanti in posizione più bassa.

Gli sgabelli, acquistati dalla ditta specializzata ‘Decima’ di Padova, sono perfettamente in sintonia con l’arredo già presente, e foderati di velluto rosso. Ma la novità più attesa era la numerazione dei posti, per decenni presente solo in platea. Verranno attaccate in ogni panchetto e sgabello delle targhette coi numeri da 1 a 5, in modo che chi acquista il biglietto sappia fin dall’inizio qual è il suo posto nel palco e non sia più necessario arrivare con grande anticipo per accaparrarsi i posti davanti.

Si parla di circa 200 targhette, che interessano posti di primo, secondo e terzo ordine, mentre il loggione non sarà interessato. Questi numeri saranno individuabili con esattezza anche nella mappa che si visualizza durante l’acquisto online dei biglietti. Dal 9 ottobre parte la campagna abbonamenti, prima col rinnovo in prelazione dei già abbonati, poi dall’11 ottobre sempre per i già abbonati col cambio posto e infine dal 14 ottobre per i nuovi abbonati.

Dopo la prima con Pannofino, seguono le date del 20 novembre con Anna Valle in ‘Scandalo’, per la regia di Ivan Cotroneo; a dicembre ‘Indovina chi viene a cena?’, con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere; nel 2026 seguono Giulia Bellucci con ‘La Fornarina’, uno spettacolo di danza, poi ‘Un sogno a Istanbul’, un classico di Pirandello e infine ‘Fred!’ con l’urbinate Matthias Martelli.

Giovanni Volponi