Il sapere brilla nella notte dei ricercatori

Si avvicina l’evento che fa scendere dalla cattedra il mondo universitario e fa uscire dai laboratori i ricercatori, per raccontarsi a curiosi di tutte le età: si tratta di Sharper – La notte europea dei ricercatori, che per il secondo anno animerà la giornata di venerdì dal pomeriggio fino alla mezzanotte con ben sessantuno eventi in otto luoghi della città. Tutti a ingresso libero e pensati per ogni fascia d’età. "L’obiettivo – spiega il prorettore alla terza missione Fabio Musso – è quello di coinvolgere i cittadini nella scoperta del ruolo che i ricercatori e le ricercatrici svolgono nel costruire il futuro della società, nel promuovere l’educazione di qualità e nel garantire l’accesso alla conoscenza come diritto fondamentale. Uniurb è tra le 15 università che aderiscono e speriamo di bissare il successo della prima edizione. La Terza Missione è un aspetto fondamentale dell’attività universitaria e Sharper ne è un esempio concreto. Siamo entusiasti di coinvolgere i cittadini nella scoperta del nostro lavoro e delle nostre passioni".

Le attività previste nelle strade, nelle piazze e nelle sedi universitarie permetteranno di scoprire le idee, i progetti e le sfide che legano Uniurb alla comunità nazionale e internazionale della ricerca. L’offerta infatti è davvero variegata: si va da concerti a quiz sui social media, da giochi simili a quelli televisivi a test sportivi, da laboratori sui pregiudizi a indagini giudiziarie o scientifiche, ma anche incisioni di antiche lapidi, corsi di cucina, laboratori di fumetto e un gioco dell’oca gigante. Si potrà realizzare da soli uno shampoo o una bambola, si potrà imparare a scrivere in etrusco, fare una caccia al tesoro all’Orto Botanico e aiutare Harry Potter a risolvere un mistero. Insomma, ci sarà l’imbarazzo della scelta e per scoprire tutti gli eventi in programma basta consultare il sito uniurb.it nella sezione novità ed eventi.

"Sharper sarà una grande festa di divulgazione scientifica - aggiunge Alessandro Bogliolo, delegato rettorale - che offre a tutti l’opportunità di conoscere le ricercatrici e i ricercatori del nostro Ateneo e i risultati delle loro ricerche, presentati in modo coinvolgente e originale". Tante anche le collaborazioni esterne alla giornata: Erdis Marche parteciperà in piazzetta San Filippo col progetto Vitality e un momento conviviale; l’Isia approfondirà l’importanza del disegno nel rappresentare le cose viste al microscopio; l’Accademia di Belle Arti allestirà uno spazio espositivo al Collegio Raffaello; ma collaborano anche il Legato Albani, il Museo del Balì e Digit srl. Il coro universitario 1506 darà il via simbolico al programma di Sharper alle ore 16,45 conducendo come dei pifferai magici il pubblico verso il cortile del Collegio Raffaello dove vi sarà il palco principale. Alcuni degli eventi sono a ingresso limitato, occorre prenotare sul sito Eventbrite.

Giovanni Volponi