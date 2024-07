Il sapore della classica. Costanza Principe al piano

Dopo il successo delle prime otto edizioni torna MUN Music Notes in Pesaro, rassegna di musica classica curata da Eugenio Della Chiara, promossa da Comune e Amat, che si svolgerà in tre differenti spazi, Chiesa dell’Annunziata, Chiesa del Nome di Dio e Salone Nobile di Palazzo Gradari "Antonia Pallerini".

Al centro della rassegna il legame tra musica e natura e l’indagine sulla natura stessa della musica, sollecitata soprattutto da nuove generazioni di compositori pronte a confrontarsi - senza alcuna preclusione - con i linguaggi più disparati. Apertura questa sera alla Chiesa dell’Annunziata con il recital pianistico di Costanza Principe (foto) incentrato sulle composizioni nate nell’ambito di una delle coppie più importanti della storia della musica, formata da Clara Wieck e Robert Schumann. A fare da prologo a questo programma dedicato al romanticismo tedesco il Chocard des Alpes dal Catalogue d’oiseaux di Messiaen, autore di numerose composizioni ispirate ai suoni e ai ritmi della natura. Nata nel 1993 da una famiglia di musicisti, Costanza Principe ha iniziato ad esibirsi in pubblico a soli sette anni, diplomandosi nel 2010 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano sotto la guida di Vincenzo Balzani. La pianista, concertista di livello internazionale, si è esibita in importanti sale in Italia e all’estero, tra le quali Wigmore Hall di Londra, Piccolo Teatro Studio a Milano, Filharmonia Slaska a Katowice, Cappella Paolina del Quirinale. È stata inoltre ospite delle trasmissioni I concerti del Quirinale, Piazza Verdi, Radio3 Suite, Il Pianista e Ultimo Grido di Radio Classica.