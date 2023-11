Il ’sarto dei Papi’ incontra gli studenti

Terza e ultima tappa, questa mattina alle 10,15 per l’iniziativa ‘La scuola incontra l’arte’ che sta coinvolgendo i ragazzi di terza media dell’istituto comprensivo ‘Enrico Fermi’. Si tratta di un ciclo di incontri con il poliedrico artista, nonché innovativo imprenditore, Filippo Sorcinelli, iniziato martedì con gli studenti del plesso di San Costanzo, proseguito ieri con quelli di Mondolfo e che stamattina avrà come protagonisti gli alunni di Monte Porzio. Proprio al ‘Fermi’, Sorcinelli ha mosso i suoi primi passi da studente e ora c’è tornato per condividere coi ragazzi le tappe fondamentali della formazione che lo ha portato alla piena realizzazione professionale: artista, musicista, direttore creativo, fotografo, graphic designer, sarto di vesti sacre, creatore di profumi d’arte e sempre in costante ricerca. Sorcinelli è noto in Italia e nel mondo come il ‘Sarto dei Papi’ per aver realizzato nel suo Lavs, acronimo di Laboratorio Atelier Vesti Sacre, paramenti liturgici per Benedetto XVI e Papa Francesco.

s.fr.