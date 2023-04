Il ’sarto dei papi’ mette in mostra i suoi capolavori

‘In Persona Christi’. E’ l’importante mostra visitabile al Museo Diocesano di Imola, secondo museo ecclesiastico italiano per fondazione, in cui sono esposti i paramenti liturgici realizzati dall’artista mondolfese Filippo Sorcinelli – noto come il ‘sarto dei Papi’ – e dal suo atelier ‘Lavs’ per Benedetto XVI e Francesco. Un laboratorio, ‘Lavs’, fondato a Mondolfo e sviluppato a Santarcangelo di Romagna, che in quasi 25 anni di attività si è distinto il Italia e nel mondo nell’eccellente cura del delicato settore dell’arte sacra a servizio della liturgia. Nelle sale imolesi sono ‘incastonati’ numerosi manufatti interamente ricamati a mano, facenti parte dell’archivio dell’atelier e di quello personale di Sorcinelli. La mostra si focalizza, come detto, sulle figure degli ultimi 2 pontefici. E tra i paramenti liturgici esposti, di particolare interesse sono quelli indossati da Bendetto XVI in San Pietro e in alcuni viaggi apostolici, come la mitra gemmata per la visita a Genova e la stola pastorale di Assisi. "Il focus dell’esposizione – evidenzia una nota sull’evento – si concentra su un pensiero del Papa Emerito recentemente scomparso: ‘Il fatto che stiamo all’altare, vestiti con i paramenti liturgici, deve rendere chiaramente visibile ai presenti e a noi stessi che stiamo lì ‘in persona di un Altro’ (in ‘Persona Christi’, ndr). Gli indumenti sacerdotali, così come si sono sviluppati, sono una profonda espressione simbolica di ciò che il sacerdozio significa". Nella descrizione della mostra, visitabile fino al 4 giugno, si legge anche: "Piviali, casule e mitre, intessuti di sete, broccati e lane pregiate, insieme con opere di argenteria come calici e pastorali, disegnano un percorso espositivo in dialogo diretto con la tradizione iconografica e stilistica del patrimonio artistico della Chiesa Universale. Ad enfatizzare la percezione sensoriale ed emotiva, parte del percorso è accompagnato dalle fragranze progettate dallo stesso Sorcinelli, che raccontano la sua storia di fede, servizio e passione per la bellezza". Proprio così, anche fragranze, perché la creatività di questo artista spazia dai paramenti sacri alla pittura, dalla fotografia alle installazioni, passando per la musica fino alla produzione di collezioni olfattive.

Sandro Franceschetti