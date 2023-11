Il sassofono nel contemporaneo. In concerto domenica pomeriggio le “Vibrazioni futuristiche“

Nell’ambito della rassegna Nuovo Spazio Musica, organizzata dall’Ente Concerti, domenica (chiesa dell’Annunziata, ore 18), si terrà il concerto dal titolo Vibrazioni futuristiche: il sassofono nel contemporaneo. Protagoniste saranno diverse formazioni musicali: dal sassofono solista di Daniele Bolletta, passando per il duo pianistico formato da Eleonora Fiorentini e Patrizia Romanello, dalla live electronics di Matteo Rossini e Pietro Serrani, al SEEM Sax Quartet (nella foto sopra).

In programma tre prime esecuzioni: il brano di Matteo Rossini e Pietro Serrani al live electronics, In un Momento di Danilo Comitini per sassofono e pianoforte e Python per quartetto di sassofoni composto da Emiliano Bastari, membro del quartetto. Il SEEM Sax Quartet nasce nel 2014 dall’incontro di quattro giovani musicisti: Eleonora Fiorentini, Matteo Rossini, Sara Albani ed Emiliano Bastari.

Provenienti tutti dalla classe di sassofono del Conservatorio Rossini di Pesaro del Maestro Stefano Venturi, al quale devono il loro debutto, il quartetto ha ottenuto unanimi consensi da parte del pubblico e della critica, sia per la qualità delle sue esecuzioni sia per la varietà del repertorio proposto.

Daniele Bolletta, classe 2002, ha intrapreso lo studio del sassofono al Conservatorio Rossini laureandosi con 110 Lode e Menzione speciale. È inoltre risultato vincitore di due borse di studio destinate agli studenti più meritevoli del Conservatorio. È membro dell’Orchestra Giovanile Nazionale di sassofoni ed è primo sassofono della Banda Giovanile Sinfonica Nazionale. Patrizia Romanello, dopo gli studi accademici di pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, si diploma brillantemente presso l’Accademia Internazionale "Incontri con il Maestro" di Imola. Collabora con Maestri di fama mondiale nell’ambito di corsi avanzati, masterclass e concerti. Biglietti 5 euro.

ma. ri. to.