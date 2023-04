Il sax di Valentini può valere un Grammy Award

di Nicola Petricca

Da Urbania ai Grammy Awards, passando per il Brasile. “Nudo“, il nuovo album composto dal sassofonista durantino Massimo Valentini, edito da Abeat Records, è stato proposto per entrare nella rosa dei candidati del 2024 al più ambito premio musicale al mondo, nelle categorie “Best alternative music album“ e “Global music“. A fare il nome dell’ultima opera di Valentini, pubblicata a inizio 2023, è stato il brasiliano André Dias, che ha realizzato il mastering del disco e che di Grammy ne ha vinti ben sei.

"È la prima volta per me, anche perché, per negligenza o semplicità, non mi ero mai interessato al premio – commenta Valentini –. La proposta è venuta da André, che ha lavorato con i più grandi ed è dentro a questo a mondo da tanti anni: dopo averne concluso il mastering, cioè l’ultima fase, quella con cui si enfatizza quanto mixato per far “respirare“ la musica e si uniforma un volume generale dell’album, mi ha detto di averlo molto apprezzato e ha deciso di candidarlo".

E dunque?

"Ben venga. Ammetto di non sapere ancora bene come funzionino i Grammy, a livello pratico, ma so che tra giugno e settembre si scoprirà se sarò rientrato nella rosa ristretta dei candidati. La cerimonia si svolgerà a inizio 2024, in California".

Dopo aver affrontato gli studi classici di sassofono al Conservatorio Rossini di Pesaro, diplomandosi con lode con il Maestro Federico Mondelci, Valentini si è specializzato nel jazz con Bruno Tommaso e si è addentrato nella musica improvvisata. Ha scritto colonne sonore per il cinema, tre edite all’estero e una prima produzione italiana per il film “La notte è un posto sicuro“, di Giuseppe Papasso, in uscita su Netflix a fine 2023, e ha collaborato con tanti artisti, tra cui gli urbinati Raphael Gualazzi e Michele Santoriello, e poi Adriano Celentano, Fabrizio Bosso, Antonella Ruggiero, l’Atem Saxophone Quartet e Javier Girotto. È stato anche direttore artistico dell’Urbino Jazz Club e dei festival Urbino plays jazz e Urbino plays jazz around. “Nudo“ è il suo secondo album solista, dopo “Jumble Music“, pubblicato nel 2016.

Come suona in questo album?

"A differenza del passato, ho deciso di non curarmi di ciò che a volte si esige dal sax visto in maniera jazzistica – spiega –. Sono stato fedele al mio modo di suonare, che mi contraddistingue dal suono jazz stereotipato, di cui mi sono liberato per essere me stesso. Da qui, il titolo dell’album. Amo le voci, le percussioni e la profondità e l’ampiezza di suono che può avere il sax nella musica classica, che ho riportato nella parte più popolare: il sassofono può essere una voce e qui è la mia voce. C’è pure un brano in cui canto, “I Break the Shape“, scritto con Marica Bacciardi, e anche lì mi sono messo a nudo, perché tanti mi avevano suggerito di usare la voce, ritenendola bella, e alla fine ho ceduto".

In carriera, Valentini ha viaggiato molto, vivendo anche in Argentina, Brasile, Ungheria e Romania, posti di cui apprezzava la cultura musicale e che ne hanno contaminato la scrittura. Ora, però, è tornato a Urbania: "Amo la mia terra e il suo contorno paesaggistico, mi piace spesso staccare e andare per boschi. Anche la natura ha influenzato molto il mio modo di comporre e, sommando ciò alle conoscenze e agli stili che ho incamerato, ecco che è nata la Jumble music, un guazzabuglio stilistico, un insieme di cose. Ora stiamo organizzando un tour per l’estate e l’inverno, muovendoci soprattutto in Nord Europa: speriamo di costruire una bella programmazione".