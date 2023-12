Il secolo di don Raffaele Mazzoli. Un libro per conoscerlo e ricordarlo

Si terrà oggi alle ore 17,30 nella Sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1) la presentazione del libro “don Raffaele Mazzoli, Poesie, pensieri, disegni“, in occasione dei cento anni dalla sua nascita.

Don Raffaele Mazzoli nacque il 12 dicembre di cento anni fa da una umile famiglia contadina. In tenera età rimase orfano di padre. Notato per le sue capacità intellettive, grazie a un benefattore fu avviato agli studi al il seminario di Pesaro. Fu ordinato sacerdote il 29 dicembre 1946 dal vescovo Bonaventura Porta, ed è stato un punto di riferimento per la città di Pesaro e per il giornalismo nazionale.

Parroco di Granarola e in precedenza di Santa Maria delle Fabbrecce, era stato cappellano del carcere minorile, direttore della mensa dei poveri e insegnante all’istituto agrario “Cecchi“. A lungo era stato direttore della mensa “Oda“ e della casa per ferie della Diocesi a Pozza di Fassa. Negli anni Sessanta aveva organizzato i primi cineforum al cinema Astra. Come direttore dell’ufficio dei beni culturali aveva curato mostre di livello nazionale. Negli anni Sessanta fu corrispondente per l’Avvenire d’Italia e tra i padri fondatori della Fisc, Federazione italiana dei settimanali cattolici.

Nel 1972, su incarico del vescovo Gaetano Michetti, rifondò il settimanale cattolico “Il Nuovo Amico“, che in pochi anni divenne il giornale delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino, e che diresse fino al 2017. Morì a Pesaro il 24 novembre 2019.

Interverranno Grazia Calegari, Ernesto Preziosi, monsignor Sandro Salvucci, Arcivescovo di Pesaro e di Urbino. Porterà il suo saluto il Presidente del Consiglio comunale Marco Perugini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Agli intervenuti verrà fatto dono del libro.