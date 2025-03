Il ‘secondino‘ Bucarelli ferma Perkovic: the end

Petrovic 5,5 La partita del gregario all’interno di una gara che era morta già nel secondo quarto. Più che altro ha fatto avanti e indietro con Lombardi dalla panchina. Chiude con 2 su 3 da sotto e 0 su 1 da fuori. In campo 11 minuti.

Comis n.g. Le soddisfazioni della vita: entra, 4 palleggi, e la gara finisce.

Maretto 7 Un buon inizio gara ed anche concreto al tiro: ‘cattivo’ in un’azione da post basso con davanti Perkovic, un fisicato. Chiude con con 2 su 4 da sotto e 2 su 4 da fuori. Ottimi 7 rimbalzi.

Imbrò 6 Si è fatto sentire più che altro al tiro. Poco in posizione di play: ha chiuso con 0 su 1 da sotto e 3 su 5 da fuori.

De Laurentis 7 Esce con 8 rimbalzi presi ed incisivo in attacco dove chiude con 5 su 7 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha 3 su 4 nei tiri liberi.

King 7 Una gara piena quando il match aveva ancora un senso perché poi tutti hanno tirato i remi in barca. Comunque presente e chiude il suo match con 3 su 9 da sotto e con 2 su 4 da fuori.

Bucarelli 7,5 E’ come l’olio santo in questa squadra: gioca tanto (quasi 32 minuti) e mette subito le manette a Perkovic che aveva iniziato tirando bombe. Messo a tacere il nazionale croato Forlì si è ritrovata sola con Gaspardo. Chiude Bucarelli con 2 su 3 da sotto e 1 su 3 da fuori ed ha anche 5 buoni rimbalzi presi all’interno di una partita dove Pesaro ha vinto la sfida sotto i tabelloni arpionando 41 palle contro 34 di Forlì.

Lombardi 5,5 La fotocopia della gara di Petrovic. Ha fatto massa critica in difesa dove ha preso 6 rimbalzi, ma in attacco non era in giornata: ha chiuso con con 0 su 1 da sotto e 0 su 2 da fuori.

Zanotti 7,5 Una gara intensa quando è stato in campo ed in alcune azioni anche ‘prepotente’ contro i lunghi di Forlì. Ha chiuso con 3 su 3 da sotto e 0 su 2 da fuori ed ha anche 5 rimbalzi. Il tutto quando la gara contava.

Ahmad 7,5 Leka si è anche permesso in lusso di tenerlo in panca 13 minuti: non aveva bisogno dei suoi miracoli. Ma quando gioco è un bengala che illumina la scena: ha chiuso con 6 su 8 da sotto e 1 su 4 da fuori. Ha 4 assist e 3 palle recuperate.

m.g.