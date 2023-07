Il segno eterno di Marcello Lani

"Qui nacque e lavorò Marcello Lani, incisore e pittore. 1938-2019". Con una targa all’esterno del suo studio di via Posta vecchia 17, Urbino fissa nella propria memoria il ricordo di Marcello Lani, che ha tanto amato la città e che alla città ha restituito tanto, sotto forma di opere e anche di formazione per diverse generazioni di studenti. L’artista è infatti considerato una delle figure più rappresentative della tradizione della Scuola del Libro. A promuovere l’apposizione della targa è stato il Comune, con il sindaco, Maurizio Gambini, che ricorda "la riservatezza della persona e il suo amore per la grafica, la scuola e la città. Mettere la lapide qui, fuori da un luogo in cui solo pochi famigliari erano ammessi, ci fa capire la sensibilità della persona. Lui ha portato avanti non solo una professione, ma anche una passione". La lapide è stata scoperta dalla moglie di Lani, Maria Clara, e dai figli Valeria, Maria Valentina e Giovanni, che lo racconta così: "Qui mio padre nacque e poi tornò, dopo essere stato in orfanotrofio, per aprire uno studio calcografico. Ne fece il proprio punto di riferimento e, in qualche modo, anche ostello. Per prima cosa acquistò un torchio dei fratelli Paolini, che gli consentì di stampare un migliaio di soggetti con la tecnica calcografica da lui sviluppata, sempre lontano dall’attenzione dei curiosi. Con questa targa, il Comune ha avuto una delicatissima iniziativa e la sua apposizione è motivo per far rivivere lo studio, anche in collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Venezia, grazie al professor Giovanni Turria". Oltre che tramite lo studio, chi volesse potrà rivivere il lavoro del maestro Lani con una mostra, allestita almeno fino al 20 agosto e aperta ogni pomeriggio, nelle Sale del Castellare di Palazzo ducale: esposti sono una calcografia e 80 acquerelli. Nicola Petricca