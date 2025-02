"Il segretario generale non c’è. Ma il sindaco cosa aspetta?"

"Il Comune di Fano senza segretario generale, l’auspicio è che arrivi quanto prima perchè il Comune non può risparmiare sulla trasparenza e su istituzioni a presidio della tutela del democratico svolgersi delle attività comunali". E’ quanto denunciano i consiglieri comunali Sara Cucchiarini, Cristian Fanesi, Cesare Magalotti del Pd e Ippolita Bonci Del Bene di Fano Cresce, che hanno presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti al sindaco: "Perché da quasi due mesi dal pensionamento del precedente segretario generale, il sindaco Luca Serfilippi non ha provveduto alla nuova nomina e neppure emanato il bando? Questa situazione preoccupa, non c’è interesse nei confronti di una figura di capitale importanza per i ruoli che svolge a garanzia dei processi democratici di tutto il consiglio comunale e dell’ente?".

I consiglieri d’opposizione ricordano che "il segretario generale è il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell’ente, presiede il tavolo che opera in materia di supervisione sull’antiriciclaggio, sovrintende alla gestione complessiva del Comune garantendo la corretta applicazione della legge in ogni settore, predispone e propone il Piano triennale dei beni e dei servizi, quello dei Lavori pubblici, il Piano del fabbisogno del personale e il Documento unico di programmazione. Tra i tanti fondamentali compiti del segretario generale c’è quello nei confronti del consiglio comunale quale garante imparziale e neutrale della legittimità a presidio del rispetto delle minoranze consiliari".

La minoranza fa anche presente che il primo cittadino "in vista dell’interrogazione protocollata, ha provveduto a nominare transitoriamente un dirigente comunale solo per le funzioni relative alla corruzione e alla trasparenza, lasciate scoperte per diverse settimane". E ancora: "La Regione Marche con la quale il sindaco è sempre in grande sinergia, si è guadagnata un poco lodevole protagonismo su Report per la carenza di trasparenza nella gestione di Atim, anche in merito all’assenza della nomina del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza: che il sindaco Serfilippi voglia ricalcarne le orme?".