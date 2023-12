Il seminarista:: "Il boato e le urla, momenti terribili"

"Le urla dell’autista, un rumore fortissimo di lamiere, una frenata brusca, un boato e gente che sbatteva contro i sedili. I bambini che strillavano, una colonna di fumo, le fiamme che avvolgevano l’ambulanza di fronte a noi. Eravamo pochi adulti con tanti bambini, facciamo parte delle parrocchie di Grottammare e Cupra Marittima" racconta un seminarista di Grottammare che si trovava a bordo dell’autobus che si è scontrato nel pomeriggio con un’ambulanza della potes di Fossombrone in cui hanno perso la vita i quattro occupanti del mezzo di soccorso. "Noi adulti abbiamo cercato di far mantenere la calma, e i bambini sono stati molto ubbidienti, nonostante fossero annichiliti e scioccati da ciò a cui avevano appena assistito. Abbiamo spiegato che dovevamo scendere in maniera composta e correre fuori dalla galleria, perché il fumo e le fiamme potevano avvolgere anche l’autobus. Sono stati bravissimi, poi si sono lasciati andare a pianti e urla, alcuni hanno voluto immediatamente parlare con la mamma, altri si abbracciavano e ci abbracciavano, ma per fortuna tutto è finito bene e molti di noi stanno tornando a casa dopo i controlli eseguiti al pronto soccorso". Lo schianto è avvenuto nella galleria Ca’ Gulino di Urbino tra un autobus della compagnia ‘Canali’ di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, in cui c’erano a bordo seminaristi e chierichetti della parrocchia di San Basso di Cupra Marittima, Madonna della Speranza e San Pio V di Grottammare. Un lieto fine per gli occupanti dell’autobus, l’inizio di un incubo per le famiglie dei quattro deceduti a bordo dell’ambulanza, con un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche se le fiamme avessero avvolto il pullman prima che gli occupanti fossero scappati dalla galleria e si fossero messi al sicuro.