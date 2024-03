Il senatore Parrini (Pd) si rivolge al Viminale:: "Si chiarisca se Gambini può candidarsi sindaco"

Maurizio Gambini si è presentato come candidato sindaco a Urbino per un terzo mandato, ma può farlo? Questa è il dubbio che pone il senatore Dario Parrini del Pd (foto), alla commissione parlamentare Affari Costituzionali, di cui è vicepresidente. Pone infatti l’attenzione sugli articoli 3 e 4 del decreto legge 7 del 2024 che ha dato il via alla corsa per il terzo mandato. Secondo il senatore infatti, proprio all’interno di quei due articoli, vi è un’incongruenza che potrebbe minare le certezze di Gambini poiché Urbino rappresenterebbe l’unico comune “vittima“ di questa possibile “svista“. "Se, per i capoluoghi, si prevede che indipendentemente dal numero di abitanti si utilizzi il sistema elettorale del doppio turno in vigore con i comuni superiori ai 15mila, non si può che, per analogia, prevederne anche il limite di mandati poiché non conta la popolazione ma lo status di capoluogo, ciò significa che Urbino dovrebbe avere il limite di due mandati e non di tre, altrimenti si crea un’eccezione" afferma Parrini.

"Penso sia un ragionamento del tutto lineare e che non si possa invertire il criterio utilizzato per il sistema elettorale, altrimenti diverrebbe un’interpretazione illogica e ingiusta e, se fosse questa la linea avallata dal Viminale, sarebbe sospettabile di essere un’interpretazione ad personam fatta solo per Urbino. Quando si è discusso il DL elezioni che contiene la norma esplicita, si è detto che vale lo stato di capoluogo e quindi, Urbino, anche se sotto i 15mila abitanti, voterà con il doppio turno, sui mandati invece non si è detto niente e dunque, per me, va interpretato per analogia. Quando ho evidenziato la questione il primo a darmi ragione è stato il presidente di commissione Valboni di Fratelli d’Italia, ed è agli atti!". Parrini ha dunque presentato un emendamento: "Per chiarire e togliere ogni dubbio – afferma –. In aula però il governo ha dato un parere contrario e lo ha bocciato senza dare ragioni o esporre la linea che li ha portati a questa decisione". La vicenda non è dunque chiusa.

"Siamo ora in attesa di un chiarimento del Viminale sotto forma di circolare e, se dovesse dare questa interpretazione illogica ad personam, lo riterrei un fatto così grave che non lo vorrei nemmeno pensare perché aprirebbe la strada a potenziali ricorsi e conteziosi giudiziari enormi. Se infatti fossi il candidato che si trova in competizione con Gambini, a lume di logica possibile, di primo istinto mi rivolgerei a un legale e porterei la questione in tribunale". Il discorso appare semplice per il senatore: "Urbino non può essere capoluogo a metà. O lo è per tutto o non lo è per niente. Dov’è la ragionevolezza se si fa questo discorso per il sistema elettorale e non per il limite dei mandati?".

Anche perché essere capoluogo comporta "avere un maggiore stipendio per sindaco e assessori, aumentare il numero dei membri di giunta e consiglio comunale, ricevere più finanziamenti e così via. La legge può essere approvata o criticata ma una ratio deve esserci. Nel decreto legge può anche trattarsi di una svista ma la circolare del Viminale non potrà essere considerata tale poiché arriverà per normare un caso unico in Italia, ovvero quello di Urbino". Il senatore non nega poi che è "stato molto infastidito e preoccupato dall’atteggiamento del Governo in aula. Al momento però questa circolare ancora non è arrivata, dunque attendo".

Teobaldo Bianchini