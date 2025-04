"Il Senso dei Sensi", che rassegna. Occhi e voci nuove per la fragilità

I sensi utilizzati per fare spettacolo, per come si manifestano e per le cose che si raccontano. È questo… il senso, scusate il bisticcio di parole, di una rassegna, firmata da ’Il Paese dei Balocchi di Fano’ (a destra la presentazione), che si svolgerà al teatro La Concordia di San Costanzo, dal titolo, appunto "Il Senso dei Sensi". "Nasce - dice il presidente del Paese dei Balocchi, Daniele Brocchini – per rendere più omogeneo e ricco il programma degli eventi Fuori Paese promossi dalla nostra associazione. E’ uno spazio accogliente e inclusivo che invita a guardare il mondo con occhi nuovi, perché dà voce a chi ha saputo trasformare la fragilità in capacità di rinascere".

Il sindaco di San Costanzo Domenico Carbone ha accettato subito la proposta: "Il teatro La Concordia - aggiunge il sindaco - è sempre aperto a iniziative stimolanti come questa". A supportare la rassegna è la Bcc Fano. "Una manifestazione all’insegna dell’arte, della cultura, del sociale – afferma il vicepresidente della banca Marco Rossi – gli stessi valori che ispirano il lavoro della Bcc Fano". Quattro gli spettacoli (ore 21,00) con nomi fanesi e nazionali. Sabato 12 con "Edipo – Tragedia Cieca", a cura del Centro Diego Fabbri di Forlì e del gruppo teatrale In Compagnia, ispirato al libro "Non vedo l’ora!" del fanese Luca Lepri, una pièce in audiodescrizione, per la prima volta nelle Marche, che rielabora il mito di Edipo con toni ironici, esplorando temi come il destino, la perdita della vista e il rapporto spazio-tempo. Il 16 aprile l’incontro-spettacolo "Tie Break", la storia di Giacomo Sintini, campione di volley, raccontata dal giornalista Luca Pagliari. Poi il 24 aprile il concerto di Libera Musica con la cantante fanese Elisa Ridolfi e il 30 maggio l’incontro-spettacolo col giornalista Domenico Iannacone.