“Il senso dell’oltre“, finissage della mostra con i curatori

Domani alle ore 11 per il finissage, Pesaro Musei propone una visita guidata alla mostra “Il senso dell’oltre“ ai Musei Civici di Palazzo Mosca, con le opere di Renato Bertini, Bruno Bruni, Oscar Piattella, Giuliano Vangi, tenuta dai curatori Cecilia Casadei e Bruno Ceci; ingresso con Card Pesaro Musei ridotta, info e prenotazioni 0721 387541, info@pesaromusei.it.

Renato Bertini (1939), Bruno Bruni (1935), Oscar Piattella (1932 - 2023), Giuliano Vangi (1931 - 2024): quattro artisti in rapporto “speciale“ con Pesaro di cui la mostra visitabile fino a domani offre una sintesi di tutto l’arco produttivo nell’arco temporale di un settantennio.

A partire dagli anni ‘50 del dopoguerra quando l’Italia e Pesaro vivono il periodo della ricostruzione: un clima che vede gli amici Bertini, Bruni, Piattella e Vangi, uniti negli studi e l’amore per l’arte con la volontà di attraversare i confini e smarcarsi da un clima culturale ristretto. Animati dal desiderio di vivere nuove esperienze, lasciano Pesaro – ad eccezione di Bruno Bruni vi faranno tutti ritorno – per conoscere il mondo. Ciascuno poi ha interpretato un’autonoma e personale visione dell’arte, ma tutti hanno guardato all’oltre – da qui il titolo dell’evento –, al di là dei confini della mente e non solo geografici.

“Il senso dell’oltre“ intende porre l’accento sull’ansia creativa di quattro artisti che per tutta la vita sono stati legati dal sentimento dell’amicizia ma anche evidenziare un momento storico per una lettura trasversale di un percorso che indaga linguaggi e poetica di autori che hanno segnato il Novecento.