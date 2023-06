Il senso profondo del viaggiare

di Franco

Bertini

Domani alle ore 18, in apertura del “Festival degli Archivi“, all’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino (a Pesaro in via della Neviera 44) si inaugura l’esposizione documentaria intitolata “Viaggiare per…“ realizzata dalla Rete degli Archivi Storici di Pesaro in occasione di Archivissima 2023: il Festival e la Notte degli Archivi, con un evento dal titolo “Viaggiare per...“ articolato in due serate ma soprattutto in diverse narrazioni. I documenti, dal secolo XVII al secolo XX provengono dai fondi archivistici degli Enti partecipanti alla Rete: Archivio dell’Accademia Agraria in Pesaro, Archivio della CGIL di Pesaro e Urbino; Archivio comunale di Pesaro; Archivio di Stato di Pesaro Urbino; Archivio Storico Diocesano Pesaro; Archivio Stroppa Nobili; Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Centro Ricerche Floristiche Marche “A.J.B. Brilli-Cattarini“.

A parlarne sarà il professor Paolo Ercolani, docente di filosofia dell’Università di Urbino, che per quanto lo riguarda è reduce da un lungo e impegnativo viaggio personale di studio in quel vasto continente ancora non del tutto esplorato che è il pensiero di Nietzsche.

Professore, la locandina dice che si viaggia per esplorare, conoscere, sperare, parla dell’esploratore Antonio Cecchi, dell’architetto pontificio Pompeo Mancini, del ricercatore Aldo Brilli Cattarini crede che basti così?

"Credo che si viaggi anche per questo, ma anche per scappare, dalla morte, scampare alla monotonia, dalla stasi, che per i greci era la morte".

Ma il detto che il viaggio è metafora della vita chi l’ha inventato?

"Dai tempi di Omero e della sua “Odissea“ abbiamo sempre pensato così".

Ma che cerchiamo nel viaggio?

"La trasformazione di noi stessi, ovunque andiamo, ci trasformiamo, mentre i luoghi sono gli stessi".

Ha esperienza di questo?

"Per trent’anni ho passato tre mesi d’estate a Pesaro, adesso che ci torno per lavoro ho l’impressione di tornare in un posto quando la festa è finita".

E i grandi “non viaggiatori“ che se ne stavano dentro una stanza, che dicevano non cambiate posti, cambiate sguardo?

"Viaggiare col pensiero una volta era cosa nobile ed edificante, oggi è una patologia virtuale".

Esiste un modo ideale di viaggiare?

"Quello casuale, espressione migliore della metafora, perché la vita è quello che ti accade mentre tu stai pensando ad altro".

Non è che il viaggio si sta trasformando in spostamento?

"Si sta perdendo il fine per cui si viaggia, si va nei posti per fare le foto da mostrare sui social. Una metafora mercificata. Non è una cosa bella, è come studiare solo per dare un esame e non per sentirsi più colti".

C’è stato un tempo in cui il viaggio era tutt’uno con la cultura.

"Nei secoli scorsi c’erano persone che viaggiavano esclusivamente per trasformare se stessi. Pensiamo per esempio ad uno come Goethe, che fra l’altro fu il primo turista tedesco a viaggiare in Italia".

Esistono dei viaggi a lieto fine, cioè con destinazione che non si vorrebbe più lasciare?

"Beh, qualcuno pare che possa esserci, naturalmente per chi ci crede e ha fede. Personalmente, non no sarei così sicuro".