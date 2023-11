Il sentiero che porta a Lamoli è segnato dalla poesia di Gentili

"Il sentiero che porta a Lamoli" è il titolo del libro di Stefano Gentili (edizioni Helicon) presentato nei giorni scorsi nella suggestiva abbazia benedettina San Michele Arcangelo di Lamoli. Una silloge poetica che, come ha definito l’assessore di Borgo Pace Giorgio Gentili, "è un ritorno a casa", non solo perché quasi tutti i componimenti sono dedicati al territorio ma soprattutto perché dopo due romanzi l’autore borgopacese è tornato alla poesia, il genere con il quale ha debuttato e lo ha fatto conoscere al pubblico. Il titolo del volume è una metafora che vuole significare il cammino della vita che per il poeta trova nella semplicità del suo "piccolo grande" paese il significato più alto. L’evento è stato presentato dalla professoressa Alice Antoniucci, l’insegnante nota nella provincia per aver portato a Borgopace con la sua classe "L’allorino di Dante" una gara poetica a cui hanno partecipato più di 7000 ragazzi della scuola primaria. Nel corso della presentazione la maestra Alice ha dialogato con l’autore per spiegare i messaggi contenuti nel libro e ha letto alcuni componimenti particolarmente struggenti perché dedicati a personaggi non più in vita, molti dei presenti si sono emozionati e Gentili si è detto soddisfatto sottolineando che " il compito della poesia è emozionare". Il libro è impreziosito dalla prefazione di un grande intellettuale il professor Francesco Depiscopo ordinario della cattedra di storia della critica all’Università Federico secondo di Napoli e ha la copertina del grande maestro Alessandro Nastasio. Le prossime presentazioni sono in programma il 18 novembre al Giardino d’inverno del palazzo ducale di Urbino, poi il 30 novembre a palazzo Grassi a Roma, relatore l’onorevole Antonio Baldelli.

am.pi.