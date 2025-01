"Il Servizio civile regionale aiuterà i giovani a crescere"

L’Unione Montana del Catria e Nerone ricorda – la notizia era già stata anticipata su queste pagine giorni fa – che i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni, disoccupati e residenti nella Regione Marche hanno tempo fino al 31 gennaio per partecipare al bando per la selezione di volontari del Servizio Civile Regionale. "Un’opportunità di crescita e di esperienza professionale in ambito culturale per i giovani volontari di Servizio Civile- spiega l’Unione Montana – dei 326 previsti dal bando regionale, 11 unità saranno distribuite ai 6 Comuni aderenti –. Il progetto è quello di promuovere, valorizzare e coadiuvare la gestione di una promozione culturale e turistica del territorio che ha come centri propulsori i Comuni dell’Unione Montana del Catria e del Nerone (Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Serra Sant’Abbondio), focalizzando l’attenzione anche sul “brand“ Alte Marche, come contenitore di eccellenze artistiche, culturali, ambientali ed eno-gastronomiche", si spiega da parte dell’Unione Montana. Inoltre, ha "come finalità anche quella di continuare a sostenere gli Enti coinvolti in un percorso di crescita turistica e culturale di nuova generazione, con l’ausilio delle nuove tecnologie di comunicazione, di promozione e di digitalizzazione, aiutando a promuovere le eccellenze del territorio. Un volano per la promozione del nostro territorio – sottolinea con orgoglio il presidente dell’Unione Montana Alessandro Piccini – un’ottima opportunità lavorativa per i ragazzi, che avranno così la possibilità di vivere gli ambienti della Pubblica Amministrazione: i nostri Enti, le strutture museali, gli istituti culturali creando, insieme agli addetti dei vari settori strategie condivise su tutti i versanti, potenziando così le attività sociali, culturali, educative. Con l’augurio che quest’esperienza formativa possa essere viatico di conoscenza dei problemi della propria città e, perché no, profusione nella risoluzione di questi". I volontari saranno utilizzati anche per dare supporto al Sistema Bibliotecario del Catria e Nerone, comprendente le biblioteche dei Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Serra Sant’Abbondio e Pergola, e all’utenza del territorio coinvolto, creando un "ponte di saperi", fra realtà anche lontane tra loro, senza frontiere. La durata del servizio civile è di 12 mesi e l’orario di lavoro è di 25 ore settimanali articolato su un minimo di 4 giorni ed un massimo di 6 giorni di servizio a settimana e sarà regolarmente retribuito con un assegno mensile. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma Siform2 https://siform2.regione.marche.it. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Unione Montana del Catria e Nerone, sui siti dei Comuni partner, oppure telefonando al numero 0721 787431 – int. 3.

Amedeo Pisciolini