Il Sigillo d’Ateneo. Livi: "Che emozione. Il prossimo premio?. Mi basta stare così"

"Il prossimo premio? Stare come sono adesso, stare in salute", dice Vittorio Livi, ad un passo dagli 80 anni, che l’altra sera è stato premiato con il sigillo d’Ateneo durante la cerimonia di Confindustria dal rettore dell’Università Carlo Bo, Giorgio Calcagnini. Un uomo, Vittorio Livi che nel suo percorso imprenditoriale di soddisfazioni se n’è tolte molte. "Ma alla fine essere premiato dagli amici, da persone che conosci e che frequenti ha un sapore tutto particolare. Molto bello. Mi ha fatto un immenso piacere ricevere questo riconoscimento", dice.

Vittorio Livi, il fondatore della Fiam, l’azienda che lavora il vetro curvato come elemento di arredo, fa parte della generazioni dei fenomeni del territorio. "Tutte le domeniche come faccio da tanti anni a questa parte, prendo e parto e arrivo fino a Fano".

Col motorino?

"Macché motorino – risponde ridendo – vado a piedi così come, due volte alla settimana, vado in palestra con i miei amici della Vr46".

Una sorpresa o se l’aspettava questo premio?

"Direi una sorpresa perché nessuno mi ha mai detto nulla. Per cui pensavo che il sigillo d’Ateneo fosse stato assegnato a qualcun altro".

Vittorio Livi è di casa all’Università di Urbino "perché sono stato per due mandati nel consiglio di amministrazione ed ho svolto il ruolo di ambasciatore per l’Ateneo. Un premio sorpresa che arriva poi da persone amiche con cui ho collaborato per tanti anni".

Poi prosegue Livi: "Una cerimonia molto bella quella a Palazzo ducale di Urbino ed organizzata anche in maniera perfetta dalla presidente". Era emozionato, Livi, durante la cerimonia di consegna di questo riconoscimento pur essendo abituato ai premi per il lavoro che ha svolto nella sua carriera imprenditoriale perché ha ricevuto anche il premio Leonardo assieme alla Ferrari. E può vantare che una sua creazione, disegnata di Cini Boeri, e cioè la poltrona Ghost, sia stata anche esposta al Moma di New York.