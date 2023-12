Il sigillo di Siepi nella vendetta su Cremona

VANOLI CREMONA

52

PAPALINI PESARO

83

VANOLI CREMONA: Lena, Spagnoli, Pinza 5, Valenti, Mainieri 4, Taino, Fiammenghi 7, Boni 4, Valenti 6, Galli 18, Redini 8, Bragaglini. All. Beluffi.

PAPALINI PESARO: Aloi 11, Di Francesco 2, Sgarzini 5, Antognozzi, Colotti 12, Ousman 9, G.Sablich 8, Ghiselli, Dragomanni 2, Fainke 12, Stazi 9, Siepi 13. All. Luminati.

Arbitri: Berlangieri, Mammola, Pulina.

Note - Parziali: 14-21; 28-41; 44-59. Tiri liberi: Cremona 9/15, Pesaro 11/18. Tiri da tre punti: Cremona 5/23, Pesaro 8/26. Rimbalzi: Cremona 43, Pesaro 51.

Si riscatta dopo l’occasione mancata due giorni fa la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 che vince la sua seconda partita nel girone A e rimane ancora con qualche speranza in mano per qualificarsi alle Final Eight di febbraio del torneo conquistato la scorsa edizione.

Nella sfida tra le due rimaste ad una sola vittoria, prevale la Vuelle di coach Luminati che parte a razzo con un parziale di 0-9 prima che i lombardi si sblocchino, guidati dal loro top scorer Galli e accorcino a -7. Nel secondo parziale la Vuelle continua a produrre in attacco con buone percentuali e il vantaggio si allarga fino al +17 prima di stanziarsi sul +13. Nel terzo quarto la musica non cambia, la partita resta equilibrata con Cremona che più volte si avvicina sul -10 prima che due triple di Siepi e Aloi fissino il 44-59 del ‘30. Siepi (foto) cavalca la sua giornata positiva (13 punti in ‘17) con una tripla e una penetrazione per scollinare il +20. Cremona non segna più e Pesaro va sul +31. Miglior marcatore Siepi, con un gran lavoro a rimbalzo di Fainke (12+15). Sfida durissima oggi con Tortona, unica imbattuta.

Leonardo Selvatici