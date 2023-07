"Il signor Tiviroli è tempo che venga sostituito"

Renzo Savelli, di Rifondazione comunista - Unione popolare, interviene sulla discarica di Riceci: "Gli ultimi avvenimenti in casa Mms ci permettono di capire la situazione all’interno, grazie alla stampa. A questo punto per fare chiarezza e cambiare davvero strada e non per finta è necessario che:

a) Le delibere del cda in cui vengono approvate il biodigestore e l’acquisto delle azioni di Aurora s.r.l. siano pubblicate e le responsabilità appurate: i cittadini devono sapere!

b) I patti para-sociali con Hera, così sbagliati, voluti dal Pd, assolutamente riscritti.

c) La discarica di Riceci non va realizzata.

d) L’a.d. Tiviroli debba essere sostituito.

La storia va riassunta velocemente: In occasione dell’assemblea dei Comuni che fanno parte di Mms, qualche sindaco ha parlato di “mancanza di qualunque istruttoria consegnata prima ai consiglieri come per l’aumento dal 58 al 68% delle indennità, proposto improvvidamente dal Presidente della Provincia Paolini (Pd). La consigliera Pedinelli (Pd) in rappresentanza dei piccoli comuni dentro Mms ha dichiarato che in occasione del voto per acquisire il 40% della società “Aurora”, di cui risulta amministratore delegato il signor Tiviroli, “non ha ricevuto la documentazione di base né il verbale” della riunione. Che tutti parlassero solo con Tiviroli lo ha riconfermato più volte il presidente Andrea Pierotti".