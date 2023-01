Il sindacalista pesarese ai vertici dell’Inps: "Pronti ad investire 17 milioni su Villa Marina"

di Luigi Luminati

Per Roberto Ghiselli il lavoro non finisce mai. Da qualche mese è stato eletto presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, che è l’organo dell’istituto che esercita la funzione di programmazione e di controllo. L’ex segretario provinciale. regionale e confederale della Cgil nazionale dice: "L’Inps è la più importante infrastruttura del Paese – e coinvolge nella sua attività tutti i cittadini e tutte le imprese italiane. Abbiamo recentemente approvato il bilancio preventivo 2023 e sono previsti interventi complessivi per prestazioni pari a 395 miliardi, il capitolo più importante del bilancio sullo Stato".

L’ente ha molte difficoltà?

"Per il Civ è molto importante che i servizi ai cittadini vengano garantiti con efficienza e tempestività. La digitalizzazione può aiutare ma la carenza di personale è una vera emergenza".

Cercate di porvi rimedio?

"Certo che ci proviamo. Abbiamo una carenza di cinquemila dipendenti. E in questi giorni abbiamo assunto con concorso almeno 1800 impiegati".

La provincia di Pesaro-Urbino ha avuto un calo consistente passando dai 144 dipendenti del 2020 ai 115 attuali

"La carenza di personale è ovunque. La sede di Pesaro ha 15 dipendenti in meno e nei prossimi mesi una serie di trasferimenti nazionali interesserà altri nove impiegati. L’Inps dovrà correre ai ripari come fatto con i medici".

Le visite mediche per il riconoscimento dell’invalidità vanno a rilento.

"Ad esempio nelle Marche i tempi di attesa medi per le visite di invalidità sono 104 giorni e in crescita nell’ultimissimo periodo. Sicuramente troppe. In Italia eravamo rimasti con 178 medici Inps. Per fortuna ne abbiamo assunti altri 189, raddoppiando il contingente. Ma sono sempre pochi, dovemo provare a salire fino a 500 medici".

Una vera emergenza, dunque?

"A livello nazionale l’Inps è uscito tutto sommato bene da una situazione complicata. Ma noi come Civ insistiamo sempre affinché migliorino le prestazioni all’utenza e si riducano i tempi di erogazione che in molti casi hanno ritardi insostenibili".

Se il quadro è questo come è possibile chiudere l’Inps di Urbino?

"Sulla questione si sono espressi il comitato regionale e quello provinciale dando parere negativo. Un parere che va preso in considerazione, anche perché non si può lasciare l’entroterra e in particolare il Montefeltro solamente con un Punto Inps. L’agenzia di Urbino, pur avendo solo sei dipendenti elabora le pratiche e risponde ad esigenze concrete nelle realtà più decentrate".

E il progetto per Villa Marina?

"A quanto mi risulta si sta procedendo con impegno ad un recupero con finalità sociali di quell’edificio. Il fondo immobiliare dell’ente sta parlando con il Comune per creare una struttura destinata ad appartamenti per gli anziani. Recuperando non solo l’edificio della colonia ma l’area sportiva collegata. Credo che questo progetto preveda un investimento di 16-17 milioni di euro attraverso un fondo immobiliare dell’Inps".

Mini appartamenti per anziani in riva al mare, dunque?

"La destinazione dei proventi al fondo Ipost (telegrafonici, nda) garantisce la destinazione sociale. Inoltre saranno previsti – conclude Ghiselli – anche con servizi generali per il settore sanitario, turistico ed aggregativo. Non è un’operazione da poco".