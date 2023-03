Il sindaco Caverni: "Ora faremo un centro per gli escursionisti"

"Vogliamo realizzare un centro a Serra Sant’Abbondio per la partenza di escursioni. Dobbiamo sfruttare le risorse e le peculiarità del territorio per portare gente dopo gli anni di pandemia e la recente alluvione". A parlare è il sindaco di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni che fa propria una equazione ben nota: dopo una caduta (nell’occasione derivata da un evento calamitoso incontrollabile) c’è sempre una risalita. Un cammino che vuole percorrere anche il comune di Serra Sant’Abbondio. "È giunta l’ora di scoprire e valorizzare il vero turismo sostenibile, con il suo bagaglio di valori fatto di ricerca dell’esperienza, del rispetto per i territori visitati, delle culture locali e soprattutto attenzione per l’impatto ambientale dei propri spostamenti. Un turismo che ritorna ad essere viaggio, quello lento ed esperienziale, quello di prossimità che mira a conoscere e scoprire davvero i territori che si attraversano. Questa è la nostra sfida dopo quel che è successo il 15 settembre nella quale si inserisce il progetto che intendiamo realizzare, ovvero creare in paese una base per la partenza di comitive di turisti che siano escursionisti o semplici visitatori mettendo sul piatto le nostre bellezze naturali e la ricchezza delle nostre tipicità agroalimentari". Intanto sono via via ripartite tutte quelle attività che avevano pagato dazio all’alluvione.

"L’ultimo in ordine di tempo a riaprire i battenti è stato lo storico ristorante Le Cafanne dopo che è stato ricostruito il ponte d’accesso alla struttura travolto dall’acqua. In precedenza avevano riaperto l’agriturismo Il Paradiso, la foresteria bar e la farmacia di Fonte Avellana. Ora ci auguriamo che arrivino in fretta i primi ristori dopo che il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha dato notizia i primi giorni di marzo dell’accreditamento dei primi 96,7 milioni a Comuni, famiglie e imprese duramente toccate dalla calamità. Da parte nostra, come ente, lavoreremo per un progetto di marketing che sia di sostegno alla ripresa economica dopo un inverno che tutto sommato ha dato buoni frutti con diverse presenze dopo la riapertura di Fonte Avellana e la neve che ha fatto da attrattiva".

