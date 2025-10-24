Il sindaco chiede a Montesi di lasciare la presidenza della Pro loco

Scossone politico dopo la lettera del centrodestra sulle incompatibilità in Consiglio comunale: il consigliere Lorenzo Montesi si preparerebbe a lasciare la Pro Loco di Candelara, di cui è presidente. La decisione arriva dopo una telefonata del sindaco Biancani che, secondo quanto lo stesso Montesi ci ha confermato ieri, gli avrebbe chiesto di dimettersi per evitare ogni ombra di conflitto d’interessi con il suo ruolo istituzionale.

"Ancora nulla di formale – ha spiegato Montesi –. Mi vedrò domani con il Comune, intanto ho convocato per stasera (ieri per ci legge, ndr) il consiglio della Pro Loco: ne parleremo insieme". Una mossa che preannuncia le dimissioni, anche se l’associazione è nel pieno della lavorazione per la tradizionale Festa delle Candele.

La vicenda esplode a poche ore dalla lettera inviata dai gruppi di centrodestra al presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni, con la quale si chiedeva di verificare le situazioni di possibile incompatibilità di alcuni consiglieri, fra cui proprio Montesi che "riveste la carica di Presidente della Quinta Commissione consiliare (“Nuove opere, patrimonio, riqualificazione residenza sociale, tutela della costa, personale”) per il terzo mandato consecutivo – scrivevano i consiglieri –. Contestualmente, dal maggio 2023, egli è stato eletto Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Candelara Aps. Anche in questo caso, riteniamo opportuno chiedere di verificare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità o di inopportunità con il ruolo istituzionale ricoperto in seno al Consiglio e alla Commissione". "È un fulmine a ciel sereno – ha commentato Montesi –. Vedremo domani come andrà".