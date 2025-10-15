Il sindaco chiede aiuto a Mattarella: "Per mantenere nove cani il mio Comune rischia di fallire"

Il Comune di Mercatino Conca non può assumere un nuovo operaio, né acquistare arredi per completare la nuova scuola comunale: alla base dei problemi di bilancio non ci sono, però, scelte amministrative sbagliate o eventi improvvisi, ma il mantenimento di nove cani che l’ente ha a proprio carico dal 2024, dopo lo smantellamento di un allevamento abusivo privato.

A crearlo era stata una donna del siciliana, che si era trasferita in zona nel 2021. La cucciolata di pitbull era tenuta nella casa in cui abitava in affitto, in pessime condizioni: alcuni erano in casa, altri in box in giardino, separati tra loro, e non uscivano neanche per fare i bisogni. Inizialmente erano 16, poi alcuni sono stati ceduti e nel 2023, dopo una serie di visite e verbali dei veterinari del sistema sanitario, il sindaco Omar Lavanna ha dovuto emettere un’ordinanza per sequestrarle quattro dei 12 rimanenti.

Qui sono cominciati i problemi del Comune, perché i pitbull, portati al canile di Ca’ Lucio, a Urbino, sono rimasti in carico all’ente: il loro mantenimento costa quasi 12mila euro all’anno. Una cifra pesante per una realtà così piccola, a cui, nel 2024, si è aggiunto un altro carico. Dopo vari problemi con gli animali rimasti nell’allevamento, a gennaio uno di questi uscì e aggredì mortalmente un altro cane che passeggiava col padrone.

"A questo punto abbiamo dovuto sottrarle anche i sei restanti, portandoli in vari canili – spiega Lavanna –. Con la morte di uno di loro, che era in condizioni precarie, ne sono rimasti nove in totale, di 3-4 anni d’età, tra Urbino, Fano e Pesaro, a nostro carico. Le spese sono di circa 40mila euro all’anno". Nel 2024 e 2025, il Comune le ha in qualche modo sostenute, ma non essendoci misure finanziare di sostegno a enti in queste situazioni, ha dovuto trovare risorse nel bilancio, sottraendole ad altri settori.

Il problema è che, già dal 2026, il costo potrebbe diventare eccessivo e Mercatino Conca rischia il default. Per questo, Lavanna ha chiesto aiuto alla Regione, tramite alcuni consiglieri, e ad alcuni parlamentari, ha perfino scritto al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica, senza ricevere risposta. "Il fatto è che la donna, essendo italiana, non ci ha dovuto comunicare nulla al proprio arrivo e noi ci siamo trovati con la sorpresa dell’allevamento – prosegue –. Per altro, ora che se n’è andata, non possiamo rivalerci su di lei perché risulta nullatenente. Il nostro bilancio è di circa 2 milioni di euro, ma quasi tutti bloccati, tra costi fissi, spese per il personale, mutui accesi da amministrazioni passate e altro, quindi non c’è margine di manovra. Abbiamo bisogno di un nuovo operaio, perché ce ne restano due, uno a guidare gli scuolabus e uno a fare manutenzione stradale: assumerlo costerebbe 32mila euro all’anno, mantenere i cani costa molto di più. Avendo un’aspettativa di vita di oltre 10 anni, rischiamo di spendere mezzo milione. Per altro, dovremmo comprare anche gli arredi per la nuova scuola, ma pure per quello mancano i fondi".

Con la necessità di un aiuto economico che risulta impellente, Lavanna ora valuta le prossime mosse: "Penso che contatteremo anche la nuova amministrazione regionale e la Prefettura. Serve assolutamente un aiuto da qualcuno".