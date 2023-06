"Il sindaco ci parlò della discarica" Un venditore svela i retroscena

Elisabetta Londei è la proprietaria del Convivio di nonno Ciro, sulle colline che guardano a Urbino. Ma è anche dirimpettaia con i suoi terreni della futura discarica di Riceci di Petriano. Il marito Michele Saccomandi è tra coloro che hanno venduto diversi ettari ad Ambrogio Rossini, 87 anni, l’imprenditore di San Marino che è al centro della vicenda. E’ lui che ha trattato direttamente e acquistato i 40 ettari su cui realizzare la discarica per ospitare 5 milioni di metri cubi di rifiuti industriali per la durata di 25 anni. La compravendita per la famiglia Saccomandi può significare un incasso di 481.280 euro con una caparra immediata di 48mila euro. Al telefono, per capire di più e meglio come sia avvenuto il contatto col compratore, Elisabetta Londei risponde: "Io non ho segreti di nessun tipo. Il sindaco Fabbrizioli ha parlato dei rifiuti industriali a mio marito dicendo che c’erano persone che intendevano fare qualcosa. Noi siamo stati d’accordo nel vendere e così mio marito dopo un po’ ha firmato il compromesso".

"Non si dica però – continua la Londei – che la discarica confinerà col Convivio, non è vero per niente. Siamo da un’altra parte. E lo spot di Dustin Huffman lo hanno girato nella nostra terra in cima, e non nella zona della discarica. E’ più lontana".

Al telefono, ieri sera, il sindaco Fabbrizioli dice: "Sì, è vero. Ho incontrato il signor Saccomandi al distributore. Mi ha detto di esser stato contattato da un’agenzia per la terra da vendere. Gli ho risposto che c’era questo progetto di trattamento dei rifiuti industriali da parte di Marche Multiservizi. E basta".

Se fosse proprio lui il ’garante’ di cui parla Ambrogio Rossini della società Aurora e se lo ha mai incontrato, il sindaco Fabbrizioli ieri ha detto: "Ora preferisco non rispondere a queste domande, lo farò dopo aver guardato la mia agenda"

ro.da.