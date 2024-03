Il sindaco: "Compro le case e poi le affitto"

Hai una casa a Frontino che vuoi vendere? Niente paura, te la compra il sindaco. "Sempre se ci mettiamo d’accordo – scherza Andrea Spagna, primo cittadino del piccolo borgo –. Da tempo abbiamo un problema legato alla disponibilità di case in paese: poche in vendita, nessuna in affitto. Per un Comune che negli ultimi anni ha un trend leggermente positivo sul numero dei residenti la battaglia contro lo spopolamento passa anche da qui. Negli ultimi anni abbiamo dato un contributo di 5mila euro per tutte le coppie che venivano a risiedere qui e sono arrivate 4 nuove famiglie. Ora abbiamo spostato lo sguardo sulle case del centro per renderle disponibili a chi vuole trasferirsi qui. Alcune richieste le abbiamo già". Frontino è il Comune con meno abitanti della provincia, 300 ma sua bellezza è indiscutibile, tanto da rientrare tra i borghi più belli d’Italia ed essere insignito della Bandiera Arancione del Touring Club. La questione abitativa però è un problema: "Senza case in affitto, una famiglia con i prezzi attuali per venire a stare a Frontino dovrebbe fare un grande investimento, comprando la casa. Allora le case dai privati, specie quelle che necessitano di lavori, le compro io, le sistemo e poi le rendo disponibili all’affitto. Mentre un privato ha ormai meno incentivi e i prezzi dei materiali sono alle stelle, un Comune tramite la partecipazione a bandi, fondi europei o misure come l’Artbonus può accedere a finanziamenti per sistemare una casa e poi metterla a disposizione di nuovi residenti. Ovviamente però la casa deve essere di sua proprietà: quindi adesso le compro". Nella locandina per far conoscere l’iniziativa il sindaco ha scritto la simpatica postilla "Compro, se c’ metem d’acord", ma la volontà c’è: "Ovviamente chi vende deve fare proposte ragionevoli ma noi siamo disposti ad ascoltare le offerte di tutti coloro che vogliono vendere -continua Spagna-. Molto spesso le case in vendita sono seconde abitazioni di persone che le vivono poche settimane all’anno e questa immagine di un borgo con case sempre chiuse è proprio quello che non vogliamo. Voler bene a un paese significa pensarlo vivo. Quando ho comprato la mia casa l’anziano proprietario precedente mi disse che piuttosto che venderla a uno straniero, che avrebbe pure offerto di più, preferiva venderla a me che ero del posto e ci avrei vissuto tutto l’anno, così avrebbe visto le finestre aperte ogni giorno. Questo è l’attaccamento e l’amore per Frontino".

Andrea Angelini