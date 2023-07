Il sindaco comunista Tornati: "Ad Arnaldo una via da intitolare Ci fu sempre vicino"

di Giorgio

Guidelli

Giorgio Tornati, lei è stato sindaco comunista di Pesaro all’apice della carriera di Arnaldo Forlani. L’ha vissuta come un’ombra ingombrante?

"Guardi, parto un po’ da lontano. Sono stato candidato al Consiglio comunale nel dicembre ’64 come indipendente di sinistra, perché ancora non avevo la tessera del Pci. In quelle liste di candidati c’era anche Forlani per la Dc. Sono risultato primo dei non eletti ma immediatamente sono stato surrogato perchè si era dimesso un sindacalista. Forlani si era dimesso perchè la sua candidatura era tecnicamente strumentale per raccogliere voti. Io entrai in quota Pci. E ho iniziato la mia attività politica ma da allora non ho mai sentito la presenza ingombrante di Forlani".

Sì, ma ci spieghi il perché a questo punto.

"Ovvio che avere un avversario politico di quella statura poteva creare un antagonismo scomodo. Ma, scherzando, e scherzando, comunque, si dice sempre la verità, ho sempre detto che si parlava più facilmente con Forlani che con uno della nostra segreteria. Tanto che quando io avevo problemi, chiamavo la segreteria di Forlani. Parlavo con loro e poi avevo la possibilità di dialogare con lui".

Veniamo ai fatti.

"Certo. Quando sono diventato sindaco, la Mostra del Nuovo Cinema fu dedicata alle pellicole russe, ma furono bloccati i permessi ai registi sovietici perchè l’Urss aveva invaso l’Afghanistan. Rischiava di saltare la Mostra. Allora noi andammo a parlare direttamente con Forlani che sbloccò la situazione. Io ero già sindaco".

Insomma, in qualche modo collaboravate...

"Dopo la Mostra dedicata al cinema cinese, iniziammo la pratica del gemellaggio con una città di là. Quando venne a Pesaro una delegazione cinese, Forlani era ministro degli Esteri. Lui aveva un atteggiamento positivo nei confronti della Cina in termini diplomatici. In quell’occasione i cinesi sapendo che Forlani era di Pesaro mi chiesero di incontrarlo. Allora io lo chiamai e mi disse: ’Domani pomeriggio vengo in prefettura e incontro la delegazione’. Non le dico il prestigio assunto nei confronti dei cinesi. Infatti poi mi invitarono là come presidente della mostra".

E finanziamenti ne avete mai ottenuti grazie a lui?

"Posso dire questo: non ho mai fatto passi per avere chissà quali finanziamenti, perchè eravamo molto puntuali su quel fronte".

Chissà a quante cerimonie vi sarete incrociati. Lei, il sindaco ’rosso’. Lui, il politico ’bianco’.

"Quando nell’80 organizzammo la prima edizione del festival rossiniano, Forlani c’era sempre nel mio palco d’onore. Quando ci fu ’Il viaggio a Reims’, al Pedrotti, nel primo tempo io e Forlani ci siamo appartati e abbiamo fatto una chiacchierata insieme. Era il momento in cui finiva la Solidarietà Nazionale. Abbiamo chiacchierato proprio di questo. Mi disse: ’Quanta fatica hanno fatto i Dc ad accettare l’alleanza col Pci’. Ma la fatica era reciproca. Perchè anche i comunisti avevano penato a votare per il governo Andreotti".

Erano più le cose che vi dividevano o quelle che vi univano?

"Si ricorda l’inaugurazione di ’Azzurra’? Al taglio del nastro eravamo accanto, insieme. Ho avuto questa impressione: che eravamo entrambi onorati di fare il varo di ’Azzurra’, ma abbastanza estranei a quel mondo di nobili".

Però poi in quel periodo, magari, erano le lottizzazioni a dividere rossi e bianchi...

"Alla fine ognuno aveva il suo. Ma si collaborava molto. Penso alle iniziative insieme all’Azienda di Soggiorno".

Avete mai avuto fifa di un sorpasso Dc?

"Macché, mai. Dopo il ‘56, noi abbiamo aumentato i voti. L’unico problema che avevamo erano i socialisti che se prendevano tot voti, avevamo il timore che facessero la giunta con la Dc".

Che ne dice: Forlani merita l’intitolazione di una via o piazza?

"Va fatto. Senza dubbio. Ma scherziamo? E’ stato un uomo di Stato".

Capitolo Tangentopoli. Si ricorda l’interrogatorio famoso?

"Il finanziamento illecito era notorio. Quel confronto con Di Pietro mi ha rattristato. Si sapeva che c’era quella situazione. Non è stato piacevole. Mi ha turbato. Perché sapevo quanto fosse onesto Forlani".

Se, per incantesimo, che so, incontrasse Forlani in piazza del Popolo, che le direbbe?

"Caro Forlani, come hai visto, si sta rimpiangendo la Prima Repubblica, quindi vai tranquillo. Riposa in pace".