Il sindaco da Alceo: "La città gli è vicina"

"Non potevo esimermi dal portare ad Alceo la vicinanza della città. Non solo perché ci conosciamo da anni, ma perché la città di Pesaro e il settore della ristorazione gli devono molto". Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani si è ritagliato ieri mattina un momento per andare a trovare Alceo Rapa, 77 anni, nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale San Salvatore dove si trova da sabato, dopo essere stato recuperato dalle acque gelide del porto in cui era finito, nei pressi del Club nautico che un tempo gestiva. "Mi è sembrato un bel gesto da fare – dice il sindaco – ma soprattutto doveroso. Gli ho portato la vicinanza della città e lui ne è stato molto contento, credo ne abbia bisogno. L’ho incoraggiato ad andare avanti e devo dire che l’ho trovato bene, assistito e coccolato da tutto il personale del reparto".

Il fatto è avvenuto sabato scorso, poco prima delle 13, poco lontano dalla terrazza della Lega Navale. La prima a vederlo in acqua sarebbe stata, secondo alcuni testimoni, una signora che passeggiava con il cane e ha immediatamente dato l’allarme. A soccorrerlo sono stati alcuni passanti che si trovavano in prossimità del Club nautico e che lo hanno aiutato a uscire dall’acqua posizionandolo su una delle imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Poi i sanitari del 118 hanno prestato al 77enne le prime cure salendo sull’imbarcazione dove era stato issato. Poi lo hanno spostato sulla banchina dove lo hanno caricato in barella e trasportato al pronto soccorso. Alceo è stato quindi trasferito in Medicina d’urgenza e tenuto in osservazione per ipotermia. Quando è stato soccorso era cosciente. Non riscontrati segni di annegamento.