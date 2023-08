Il sindaco dei Balocchi diventa un caso politico

di Tiziana Petrelli

A Fano tornano a spalancarsi le porte della fantasia, con un intero quartiere che si immerge nella favola di Pinocchio, per regalare momenti di spensieratezza a grandi e piccini. Divertimento, allegria, ma anche spunti di riflessione sociale e ambientale nella 19esima edizione del Paese dei Balocchi, la festa che dal 17 al 20 agosto animerà piazza Bambini del Mondo a Bellocchi. E’ dedicata al "Talento" inteso come l’inclinazione che ciascuno di noi deve scoprire ed inseguire, questa edizione che vedrà come sindaco Pino Insegno, comico, attore, conduttore e doppiatore di successo protagonista dell’appuntamento inaugurale, di giovedì 17 agosto alle 21.15.

"Siccome abbiamo già ricevuto delle critiche per questa presenza - ha tenuto subito a precisare Michele Brocchini, presidente dell’associazione Il Paese dei Balocchi, in riferimento all’amicizia di Insegno con la premier Giorgia Meloni e la sua vicinanza a Fratelli d’Italia - ci tengo a sottolineare che abbiamo scelto l’artista al di là delle sue convinzioni e degli endorsement. D’altronde abbiamo avuto altri 18 sindaci e a nessuno abbiamo chiesto quali fossero le sue idee. Di certo Insegno è un uomo dai molti talenti, un grande dello spettacolo italiano: bravissimo in scena, superlativo in sala doppiaggio e un vulcanico dispensatore di buon umore e allegria".

II ricco programma dell’evento che spazia dalle tradizionali attrazioni realizzate a mano dai volontari dell’associazione (la Balena lunga 11 metri, la Casa della fata Turchina, il Campo dei miracoli, Lucignolo Sparabolle, il grande quadro lungo 40 metri e il nuovissimo Parco di Mangiafuoco), allo Spazio Slurp dove parlare di alimentazione fino ai laboratori per bambini, il Ludobus e il CiclOtto (la giostra animata dall’energia di un essere umano che "pedala"), ha già catturato l’interesse da fuori regione.

"Ho ricevuto contatti da diverse zone d’Italia - conclude Brocchini -. Famiglie con bambini chiedono informazioni sul programma, perché stanno valutando Fano come meta della loro vacanza durante il Paese dei Balocchi. Sono davvero contento che edizione dopo edizione l’evento acquisisca un valore turistico sempre più accentuato, di accoglienza per chi già frequenti la città e di attrazione per chi invece intenda scoprirla".