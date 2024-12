Il sindaco di Fano Serfilippi: "Il tempo dell’arroganza di Pesaro è finito"

Dopo la bocciatura degli emendamenti e delle osservazioni proposte dal Pd sul tema dei rifiuti, il sindaco di Fano, Luca Serfilippi interviene per sottolineare un tema. "Ieri si è messa la parola fine all’arroganza del Pd che per anni ha ignorato completamente il resto della provincia". Ed aggiunge: "La maggioranza dei sindaci, oltre il 60%, ha respinto in modo netto le proposte strumentali avanzate dal Pd. E’ evidente che le divisioni interne al Partito Democratico non possono ostacolare un dibattito sano e necessario su un tema cruciale come quello dei rifiuti, che riguarda famiglie, aziende e l’intera provincia".

Biancani boccia il piano rifiuti regionale che invece la controparte fanese loda: "La discarica di Monteschiantello è ampliabile e dobbiamo accelerare per garantire che tra qualche anno non dovremo affrontare una vera emergenza. Questo sarebbe stato evitabile con una strategia lungimirante già anni fa, senza rincorrere fusioni imposte tra Aset e Marche Multiservizi. Nel 2025 abbiamo stanziato un’importante somma per studiare gli scenari futuri della nostra azienda. Voglio essere chiaro: il destino di Aset non sarà deciso da Pesaro. Fano è autonoma e non subirà ingerenze esterne da chi, fino a oggi, ha agito senza considerare le esigenze dell’intera provincia".

Quindi il tema strettamente politico che ha influenzato il dibattito: "Le imminenti elezioni regionali hanno contaminato un confronto che inizialmente era sano nel comitato ristretto dei sindaci. Questo è inaccettabile". Serfilippi parla poi di trasparenza ed evidenzia come stia cambiando l’equilibrio nella provincia: "Fano e le due vallate del Cesano e Metauro hanno finalmente rialzato la testa, dopo anni in cui Pesaro decideva tutto e gli altri dovevano adeguarsi. Oggi, grazie alla collaborazione tra sindaci di centrodestra, civici e parte del Pd stiamo prendendo in mano il futuro della provincia. E’ il momento di fare scelte importanti, ma condivise e non decise in una stanza a Pesaro. Il tempo dell’arroganza è finito".