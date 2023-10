Il sindaco di Petriano: "Mai visti progetti fino a febbraio 2023"

Il sindaco di Petriano, Davide Fabbrizioli (foto), cinque minuti dalla fine del discorso, ieri in Consiglio comunale di Matteo Ricci su Riceci, ha scritto un messaggio lunghissimo sul proprio profilo facebook, aperto ai cittadini. Il post di Fabbrizioli ricostruisce i fatti, ribadendo il testo del discorso pubblico del 5 dicembre 2022 che si concluse con le frasi di seguito: "“La soluzione crediamo che vada cercata lontano da Petriano, da un comune di soli 11kmq che ha fatto altre scelte per lo sviluppo senza mai dimenticare le imprese del luogo a cui abbiamo permesso di svilupparsi sfruttando ogni centimetro quadrato, ma sempre nel rispetto delle regole. Continueremo a farlo, ma questo impianto crediamo non rientri nello scenario normativo“. Ora aggiungo – ha osservato Fabbrizioli – mi preme sottolineare che ho sempre rispettato tutti, soprattutto chi non la pensa come me. Non ho mai visto nessun progetto, neanche preliminare fino a febbraio 2023; come amministratore, ho incontrato tutti coloro che me lo hanno chiesto e continuerò a farlo perché ritengo il confronto un momento costruttivo; il Comune, come sempre detto, agirà affinché la legalità sia sempre rispettata".