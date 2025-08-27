Il sindaco e l’assessora: "Le sue dimissioni a marzo. Ora un’uscita strumentale"

La motivazione delle dimissioni di Franca Rossi, ex assessora alla sanità di Mombaroccio, per ragioni politiche, non viene digerita dal sindaco Emanuele Petrucci. Qualche giorno fa l’ex assessora ha dichiarato che "la voce che parla di sanità a Mombaroccio, non è più la mia". Una presa di distanza, che si è sostanziata in seguito alle polemiche tra il Pd e il sindaco Petrucci, che è anche coordinatore provinciale di Base popolare, in seguito alla mancata riapertura dei posti letto nella Rsa ‘Bricciotti’ e al progetto di costruzione di una nuova struttura sull’area che ospita i campi da calcio del paese. Da qui, l’esternazione delle motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare la giunta in cui era stata riconfermata nel 2024, con un patto, dice, legato all’attuazione di politiche sanitarie di centrosinistra. Per questo, ha spiegato la Rossi, la virata verso il centrodestra di Base popolare, che ha portato anche alla candidatura del sindaco Petrucci nella lista di FI alle prossime elezioni regionali, ha aperto la crisi.

Versione che il sindaco respinge. "La dichiarazione a scoppio ritardato di Franca Rossi mi costringe a ricordare la sua lettera di dimissioni preannunciata già nell’ormai lontano gennaio di quest’anno e formalizzata a marzo – sostiene il sindaco di Mombaroccio - . Dunque molto prima della decisione di Base popolare e mia di far parte dello schieramento di Acquaroli. La strumentalità elettorale è dunque evidente a poche settimane dalle elezioni regionali". E rilancia sull’impostazione civica della lista che l’ha sostenuto alle elezioni amministrative che, sostiene, nonostante la sua candidatura alle Regionali non viene messa in discussione. "La lista civica con il simbolo del Girasole è stata concordata con tutti i candidati, Rossi compresa, con l’obiettivo di realizzare un programma al di fuori dei partiti nell’interesse di Mombaroccio. Ne fanno parte – prosegue Petrucci – uomini e donne di assai diversa ispirazione politica e liberi di votare e anche di candidarsi per chi vogliono. So anche bene che non tutti voteranno per me". Scelte politiche che, secondo lui, non mettono in discussione il programma per il Comune. "Tutti onorano l’impegno di lavorare lealmente per Mombaroccio – prosegue Petrucci - per realizzare il bel programma, settore socio-sanitario compreso, alla base del patto elettorale con i cittadini".